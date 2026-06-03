Claudia Barraso 03 JUN 2026 - 17:27h.

El exdirigente de ETA mantiene abiertas causas judiciales en Francia que tendrá que resolver antes de regresar a España

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La sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París ha autorizado la entrega a España del histórico dirigente de ETA, José Antonio Urrutikoetxa, conocido como 'Josu Ternera'. La decisión abre la puerta a que el exdirigente pueda ser juzgado en territorio español por procedimientos que siguen pendientes, aunque su traslado no será inminente, ya que tiene una causa judicial abierta en Francia.

El tribunal francés precisó durante la visita que la entrega tenía carácter diferido, lo que implica que solo podrá ejecutarse una vez que Urrutikoetxea haya resuelto todas sus cuentas pendientes con la justifica francesa, tal y como confirma el medio ‘Infobae’. El que fue uno de los dirigentes de eta fue juzgado en abril en relación con una causa por su pertenencia a ETA entre los años 2002 y 2005 y la sentencia de ese procedimiento está prevista para el próximo 2 de julio.

Durante la sesión celebrada en París, el presidente francés recodó que Urrutikoetxea podría enfrentarse a una pena de hasta 15 años de cárcel por los hechos incluidos en la euroorden. La decisión judicial supone un nuevo paso en un largo recorrido procesal que se prolonga desde hace años entre las autoridades judiciales francesas y españolas.

Luz verde a otras solicitudes anteriores cursadas contra él

Aunque la justicia francesa ya había dado luz verde con anterioridad a otras euroórdenes cursadas contra él. La aprobada este miércoles presenta diferencias relevantes respecto a las anteriores. La Audiencia Nacional acordó en diciembre emitir una nueva euroorden con el objetivo de ampliar el alcance de las acusaciones que pesan sobre el acusado. La orden extiende el periodo por el que se le atribuyen responsabilidades dentro de la organización terrorista en el año que abandonó España hasta 2019.

La aceptación definitiva de la euroorden permanecía pendiente de que los magistrados franceses resolvieran una petición formulada por la defensa. Los abogados del vasco habían solicitado información complementaria a la Audiencia Nacional para conocer las condiciones concretas en las que sería tratado en España en caso de entrega, especialmente teniendo en cuenta su edad, 75 años y su estado de salud.