Familia, amigos y autoridades navarras han homenajeado y han recordado a Tomás Caballero, edil de UPN asesinado por ETA, en Navarra

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PamplonaFamiliares, allegados y autoridades navarras se han congregado este miércoles en el cementerio de Pamplona ante el nicho de Tomás Caballero, edil de UPN asesinado por ETA el 6 de mayo de 1998 cuando se dirigía a su despacho en el Ayuntamiento de la capital navarra.

Además de hijos, nietos y bisnietos del exconcejal de UPN, al homenaje han asistido, entre otros, la consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo, parlamentarios forales y ediles de todos los grupos políticos, encabezados por el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, quien ha depositado una corona de flores en nombre de toda la corporación.

El homenaje y el recuerdo a Tomás Caballero

También ha asistido el expresidente del Gobierno de Navarra Miguel Sanz y la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, entre otros representantes de la formación regionalista.

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Tras un breve responso a cargo del párroco de San Lorenzo, Javier Leoz, uno de los hijos del exconcejal de UPN, Javier Caballero, ha tomado la palabra para destacar que su padre "fue asesinado por representar a los vecinos de Pamplona, por ser libre y por tratar de ser coherente en la representación de su gran mayoría, haciendo frente a quienes piensan que pueden imponer sus ideas a los demás sin reparar en los medios".

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Se ha dirigido a los asistentes a este acto para señalar que han sido "28 veces en las que nos habéis querido acompañar en una muestra impagable de cercanía, cariño y, sobre todo, de compromiso con todos aquellos que, como mi padre, fueron injustamente asesinados y con todos aquellos que sufrieron de una u otra manera la lacra del terrorismo de ETA".

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"Este acto nos permite renovar nuestra apuesta por la vida y hacer público nuestro compromiso con los valores que defendemos y que son los que llevaron a mi padre a ser asesinado, muriendo, como dice su lápida, por lo que había vivido: la libertad, la justicia y la paz", ha subrayado.

Caballero ha asegurado en ese sentido que "ese compromiso de todos, ese compromiso que ratifica el Ayuntamiento con su presencia como representante de los pamploneses y de las pamplonesas y al que con ello nos invita, es el que nos tiene que llevar a una ciudad, a una sociedad en la que prime la convivencia, el respeto y la tolerancia".

"Una ciudad así, con futuro, en la que eduquemos a nuestros hijos en la fraternidad y no los utilicemos para exaltar a los asesinos como si fuesen héroes, inculcándoles el odio y la sinrazón que tanto daño ha causado, como dijo mi padre", ha declarado.

Al respecto, ha aseverado que "la convivencia, tan necesaria para todos, no puede estar en el triunfo de nuestras ideas, sino en saber respetar el triunfo de las ideas de los demás" y, por ello, en nombre de su familia y el recuerdo de su padre, ha agradecido al Ayuntamiento de Pamplona, gobernado por EH Bildu, la convocatoria de este acto "de memoria, de verdad, de reparación, de dignidad con las víctimas y de Justicia".