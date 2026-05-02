Txeroki, exjefe de ETA, disfruta de seis días de permiso penitenciario con pulsera telemática

Redacción Euskadi Agencia EFE 02 MAY 2026 - 12:34h.

La Audiencia Nacional concedió el permiso a Garikoitz Aspiazu tras constatar la "positiva evolución del penado"

'Txeroki' redactó en marzo una carta en la que pedía perdón a las víctimas de sus asumidos delitos

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San SebastiánEl exjefe de ETA apodado 'Txeroki' ya se encuentra disfrutando desde este 1 de mayo, Día del Trabajador, de seis días de permiso penitenciario, con pulsera telemática de control.

Así lo publica 'El Diario Vasco', que asegura que Garikoitz Aspiazu, actualmente en régimen de semilibertad, salió de la cárcel de Martutene tras la concesión dada por la Audiencia Nacional.

Tiene prohibido acercarse a las víctimas de los delitos por los que fue condenado a 377 años de prisión, tras ser detenido en 2008 y sentenciado en 2011 a la citada pena.

Según comunicó en abril la Audiencia Nacional, en un escrito al que tuvo acceso EFE, 'Txeroki' ha obtenido ahora el permiso por "la positiva evolución" que lleva el interno en San Sebastián.

Pidió perdón a las víctimas a través de una carta

En conformidad con la Fiscalía, el magistrado José Luis Castro aceptó la petición formulada por la Junta de Tratamiento del centro penitenciario para que pudiese salir a la calle casi una semana entera.

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Entre los argumentos expuestos para tomar la decisión figura que asumió sus delitos, pidió perdón a las víctimas mediante una carta y repudió la actividad delictiva y el uso de la violencia que usó la banda terrorista.

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Entre los múltiples atentados que se le atribuyen está el que perpetró ETA contra dos guardias civiles españoles en la localidad francesa de Capbreton el 1 de diciembre de 2007, cuando 'Txeroki' dirigía el aparato militar.

El juez Castro también alude a la participación del preso desde octubre de 2024 en talleres de justicia restaurativa y al informe de una psicóloga que indica que este condenado tiene "una gran implicación y un compromiso real y honesto con las víctimas".

Tiene todavía causas pendientes como investigado

La pulsera que lleva el exjefe de ETA mientras está fuera de prisión es un "medio para constatar la prohibición si el lugar de disfrute del permiso superase el límite kilométrico fijado", señaló la Audiencia Nacional.

Desde principios de 2026, 'Txeroki' puede salir de prisión de lunes a viernes con la obligación de regresar a dormir. Unas salidas que consideró procedentes la Fiscalía, con la condición de que pidiera perdón a las víctimas causadas en Francia, lo que no había hecho hasta entonces.

Txeroki tiene todavía causas penales pendientes en la Audiencia Nacional, pero el juez de Vigilancia Penitenciaria considera, al igual que la Fiscalía, que ello "no debe ser impedimento para el disfrute del permiso".

El juzgado puede requerir la puesta a disposición del reo para declarar o asistir a la práctica de diligencias. Como "investigado" en los hechos, el magistrado cree que es una clara oportunidad para que manifieste su colaboración con la justicia.

Intentos de asesinato a Esther Cabezudo y María Luisa Guerrero

Garikoitz Aspiazu fue detenido el 17 de noviembre de 2008 en Francia y está condenado a cientos de años de prisión por distintos atentados. En 2024 fue trasladado desde la prisión francesa de Lannemezan al penal de Martutene, en San Sebastián.

Entre las condenas que acumula en España figura una de 77 años por el intento de asesinato de la exteniente de alcalde de Portugalete (Vizcaya) Esther Cabezudo, en febrero de 2002.

O también otra de 18 años de cárcel por intentar matar con un paquete bomba en enero de 2002 a la delegada de Antena 3 en el País Vasco María Luisa Guerrero.

Aunque se le relacionó con el asesinato del juez José María Lidón, en noviembre de 2001 en Getxo, de este delito finalmente fue absuelto por falta de pruebas. También se le vincula con el atentado de la T4 en Madrid en diciembre de 2006.

En ese último murieron dos personas, motivo por el que las fuerzas de seguridad lo consideraron uno de los responsables de la ruptura del proceso de conversaciones que mantuvo con ETA el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.