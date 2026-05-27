El juez habla también de pagos de 125.000 euros "provenientes del PSOE" a dos abogados

Todo sobre la operación contra la trama de Leire Díez y Santos Cerdán para obstaculizar investigaciones judiciales contra el PSOE o el Gobierno

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El juez Santiago Pedraz, que investiga una presunta trama para desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE o al Gobierno, apunta a intentos de soborno autorizados por la exmilitante del PSOE Leire Díez al fiscal José Grinda o a Carmen Pano, investigada en un caso de hidrocarburos, que dijo haber llevado 90.000 euros en efectivo a Ferraz.

El magistrado ha ampliado un procedimiento que comenzó con una investigación sobre presuntas mordidas a una "estructura criminal" supuestamente liderada por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán para desbaratar causas que afectaban al PSOE y al Gobierno y con varias formas de actuar.

A lo largo de su auto, al que ha tenido acceso EFE, Pedraz señala que la presunta organización supuestamente dirigida por Santos Cerdán y coordinada por Leire Díez tuvo un "hito" con la puesta de libertad del comisionista Víctor de Aldama el 21 de noviembre de 2024 y sumó entonces a dos abogados -Jacobo Teijelo e Ismael Oliver- centrándose en abordar causas de hidrocarburos, porque se consideraban vinculadas al partido y al Ejecutivo.

Pagos a abogados

El juez habla de pagos de 125.000 euros "provenientes del PSOE" al abogado Jacobo Teijelo, que habló a uno de los miembros de la supuesta trama, Javier Pérez Dolset, sobre posibles nulidades en un procedimiento de hidrocarburos que serían una oportunidad para el Gobierno porque se podrían transmitir hasta las "causas de Koldo". Entonces, Teijelo era el letrado de un guardia civil acusado en un caso de hidrocarburos, el capitán Juan Sánchez Yepes.

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Según el juez, esta organización consideró prioritaria esta línea de actuación y para sostenerlo alude a "palabras" de Leire Díez diciendo que era prioridad de Santos Cerdán "por orden del one".

Los pagos a los dos letrados que ahora están investigados por Pedraz se habrían producido, según el magistrado, con "facturación falaz" cuya configuración "no habría resultado posible" sin una nota de encargo tramitada por Leire Díez a través de Santos Cerdán y rubricada en ultima instancia por Ana María Fuentes, gerente del PSOE.

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Intento de soborno a un fiscal

También detalla el juez un intento de soborno al fiscal de Anticorrupción Jose Grinda, de quien pretendían que diese información sobre el fiscal jefe de Anticorrupción Alejandro Luzón o que instase al archivo de causas que dependían de él, a cambio de un puesto de trabajo en el extranjero o de un ofrecimiento de trascendencia económica.

El magistrado alude a una anotación manuscrita en una agenda de Leire Díez sobre "300.000 euros para ayudar a un fiscal que tiene un problema con una menor", aunque también señala que la persona "ajena" a la organización encargada de hacer este ofrecimiento, el periodista Pere Rusiñol, dio cuenta del resultado por mensaje: "no había agua, al menos de momento".

El juez señala también la reunión mantenida por Leire Díez y Javier Pérez Dolset con el fiscal Ignacio Stampa en de mayo de 2025, también con ofrecimientos.

Tras hacerse públicas las maniobras de Leire Díez, ambos fiscales denunciaron estas aproximaciones de la presunta trama, que llevan meses bajo investigación en un juzgado madrileño.

Una oferta de 50.000 euros a una testigo

Según Pedraz, la organización llegó a ofrecer 50.000 euros a Carmen Pano, que había declarado ante el juez que había llevado 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE, para modificar o condicionar su declaración testifical. El abogado Ismael Oliver habría sido el encargado de negociarlo y el juez ve indicios de que el ofrecimiento se materializó a través de Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García.

En la organización hablaron directamente de la "compra" de Pano y Pedraz destaca una frase: "Esta se vende. Debemos saber comprar".

El magistrado considera que los ofrecimientos hechos a Grinda y a Carmen Pano evidenciarían el acceso de Leire Díez a "fondos con esta finalidad delictiva".

El juez enuncia otras acciones, como ofrecimientos a otro guardia civil investigado, Rubén Villalba, en marzo de 2025 para asumir los gastos de su defensa o darle mejores puestos tras una "purga" en la Guardia Civil, ofertas que este agente recogió en unas actas.

Denuncias sobre la UCO

Otra forma de actuar fue presentar denuncias sobre la actuación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, llevando sus sospechas a la directora general de la Guardia Civil y motivando la apertura de expedientes de información reservada.

Entre los hechos que imputaban a la UCO se encontraba la posible filtración de mensajes comprometidos de WhatsApp entre el exministro José Luis Ábalos y otros miembros relevantes de su partido publicados en prensa "que se conocía, con certeza, que habían sido publicados por aquel".