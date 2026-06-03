La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil intervino al exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías 19.850 euros en efectivo que encontraron en un baúl del salón de su casa y en un sobre en un vestidor.

Así se desprende del acta de entrada y registro que la UCO ha entregado a la Audiencia Nacional y que forma parte del sumario de la causa en la que el juez Santiago Pedraz investiga una presunta red para intentar desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno.