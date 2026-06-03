La UCO apunta a una trama "dirigida" por Santos Cerdán y Leire Díez para "proteger los intereses del presidente del Gobierno"
El PSOE reconoce que pagó 45.000 euros a Leire Díez en los dos años que trabajó como periodista
MadridSalen a la luz nuevas novedades del sumario del caso Leire Díez, investigado por el juez Pedraz de la Audiencia Nacional. La UCO apunta a una trama "dirigida" por Santos Cerdán y Leire Díez para "proteger los intereses del presidente del Gobierno".
La Guardia Civil intervino a Gaspar Zarrías casi 20.000 euros en efectivo en el baúl del salón de su casa
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil intervino al exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías 19.850 euros en efectivo que encontraron en un baúl del salón de su casa y en un sobre en un vestidor.
Así se desprende del acta de entrada y registro que la UCO ha entregado a la Audiencia Nacional y que forma parte del sumario de la causa en la que el juez Santiago Pedraz investiga una presunta red para intentar desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno.
Santos Cerdán, al frente de la trama: "Habría puesto a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido"
La UCO, según consta en el sumario, y tal como recoge El Mundo, concluyó que "Santos Cerdán habría puesto a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido, que desde sus inicios soportó el coste de la actividad investigada, permitió que ésta se sirviese de su personal para el desarrollo de funciones administrativas, aportó sus dependencias para la celebración de reuniones o soportó el coste de la logística (viajes, alquiler de vehículos...) de algunos de sus miembros".
La UCO sitúa a Santos Cerdán y Leire Díez al frente de una operación para “proteger los intereses del presidente del Gobierno”
La UCO sitúa a Santos Cerdán y Leire Díez al frente de una operación para “proteger los intereses del presidente del Gobierno”. Al ex secretario de Organización del PSOE le sitúan "en un nivel superior", mientras a la segunda la ubican "en un nivel ejecutivo, habiéndose sumado otras personas en función de las necesidades del grupo".
"Todos ellos actuaban de manera conjunta" y con "una unidad de acción y dirección" con el objetivo de "proteger los intereses puestos en juego" que afectaban "a ciertos miembros del Gobierno o a su presidente", concluye la UCO, según avanza El Mundo.