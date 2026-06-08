Pedraz también ha citado como investigada el 14 de julio a Leticia de la Hoz, la abogada del exasesor ministerial Koldo García

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El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado como testigo a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, el próximo 10 de julio, en el marco del 'caso Leire Díez'.

Así lo han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press, que han señalado que Pedraz también ha citado como investigada el 14 de julio a Leticia de la Hoz, la abogada del exasesor ministerial Koldo García.

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El juez, que instruye la causa sobre la presunta trama liderada por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante socialista Leire Díez para obstaculizar procesos judiciales que afecten al partido y al Gobierno, accede, de esta manera, a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que solicitó la testifical de Narbona en un escrito la semana pasada.

El sumario detalla una conversación de Díez con Narbona

En un informe que forma parte del sumario del 'caso Leire Díez' y al que ha tenido acceso Europa Press, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detalla una conversación de Díez con Narbona a través de WhatsApp el 24 de abril de 2024.

"Leire habló de 'reconducir' los ataques al presidente, dar 'ayuda cualificada' y dar la vuelta al asunto 'como un calcetín'. En esta misma conversación, Narbona hizo referencia a que estas cuestiones 'se lo habías contado a Santos el otro día'", relatan los agentes.

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Tras la publicación de los primeros audios hace unos meses que revelaban reuniones de Leire Díez hace unos meses, Narbona admitió que la conoció "hace mucho tiempo en Santander", donde la exmilitante se encargaba de la comunicación del partido, aunque se desvinculó de cualquier actividad ilícita.