Marlaska respalda a la directora de Guardia Civil: "No tuvo contacto con Leire relativo a una trama que repugna"

Fernando Grande-Marlaska respalda a la directora de la Guardia Civil: "No tuvo ningún contacto con Leire relativo a una trama que repugna"

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Pedro Sánchez ha respaldado al ministro del Interior y a la directora de la Guardia Civil después de conocerse sus reuniones con Leire Díez. No obstante, según ha ido creciendo la presión sobre Fernando Grande-Marlaska, el ministro del Interior ha ido adaptando su versión.

Antes de confirmarse en el sumario, hace ya casi un año aparecieron las primeras informaciones sobre la existencia de las reuniones. "Se negó cualquier conversación y cualquier visita", sostenía el ministro del Interior en el Congreso de los Diputados en 2025.

Marlaska, sobre la directora de Guardia Civil: "No tuvo contacto con Leire relativo a una trama que repugna"

En esta posición se mantuvo hasta la semana pasada. Sin embargo, el sumario confirmó durante el jueves 4 de junio las reuniones y eso le ha llevado a matizar que lo que no hubo fueron "conversaciones contra la UCO". "No he conocido, evidentemente, ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Ahora, tras esas negaciones, es la directora de la Guardia Civil quien, en un comunicado, termina por reconocer que Leire Díez le pidió un favor para un implicado en la trama. Otra vez, Marlaska ha tenido que explicar hoy algo más. Además, su tono al hacerlo ha cambiado y ha sido mucho más tajante y contundente.

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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha mantenido este viernes su respaldo a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y ha asegurado que no mintieron sobre las reuniones con la exmilitante del PSOE Leire Díez porque ambas no hablaron en sus encuentros de nada relativo a una presunta trama de corrupción que, ha dicho, "a todos nos repugna".

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Marlaska ha destacado que Mercedes González no accedió a la pretensión de Leire Díez de restituir en su puesto al comandante Rubén Villalba, que fue detenido al estallar el 'caso Koldo', y con el que la llamada 'fontanera' del PSOE se reunió para tratar de desestabilizar causas judiciales. Además, el ministro del Interior ha negado presiones a la UCO y ha pedido dejar trabajar al juez, que es "quien tiene que hacer las inferencias", y los demás "no hacer ninguna valoración".

El minitro del Interior ha mantenido su confianza en Mercedes González

Además, Marlaska ha mantenido su confianza en Mercedes González, que sustituyó a Leonardo Marcos al frente de la Guardia Civil tras un primer paso fugaz, ya que abandonó la Dirección General para ir en las listas del PSOE en las últimas elecciones generales. El ministro ha destacado que "conoce su trabajo absolutamente profesional y de honestidad".

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"Mientras esos encuentros hayan sido en la forma descrita, yo no tengo por qué dudar", ha deslizado el ministro del Interior, aunque luego ha comentado que está "absolutamente convencido de la honorabilidad y honestidad en su trabajo" de Mercedes González, y también en que "defiende a la Guardia Civil", como ella mismo dijo ayer al negar presiones.

"Este ministro no hubiera aceptado ningún tipo de presión al trabajo de la Guardia Civil", ha continuado Marlaska, negando cualquier interferencia política desde la etapa de Leonardo Marcos como director, señalado por la UCO por presuntas presiones en la investigación que afecta a David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno.

Los frentes de Marlaska

El jueves será cuando se pueda escuchar a Mercedes González que comparecerá en el Senado a petición de PP.

El ministro del interior, también tiene otro frente abierto. El exdirector de la Guardia Civil que presionó a la UCO para que borraran los indicios contra el hermano del presidente en un informe.

Tras ese episodio de presión, Leonardo Marcos fue trasladado a un puesto en Washington.