Justifican esta comparecencia en que la directora de la Guardia Civil debe "rendir cuentas" sobre las "diferentes versiones" que ha dado el Gobierno y la propia implicada

Fernando Grande-Marlaska respalda a la directora de la Guardia Civil: "No tuvo ningún contacto con Leire relativo a una trama que repugna"

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MadridEl Partido Popular ha movilizado este viernes el Senado para forzar la comparecencia de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, después de que la UCO revelara reuniones de ésta con la exmilitante socialista Leire Díez en sus informes en el marco de la causa que investiga en la Audiencia Nacional el denominado 'caso Leire'. Los 'populares' intentarán que acuda a la Cámara Alta la próxima semana.

A ese respecto, los de Alberto Núéz Feijóo apuntan que esperan que Mercedes González acuda y que no lo haga como directora de la Guardia Civil porque, según han subrayado fuentes del partido citadas por Europa Press, "no debe seguir en su puesto ni un segundo más".

El PP subraya que la directora de la Guardia Civil debe "rendir cuentas" en la Cámara Alta

El propósito de los 'populares' llega, concretamente, después de que la UCO revelara en un informe que Leire Díez se vio varias veces con la directora de la Guardia Civil para que iniciara "actuaciones administrativas" contra los agentes investigadores, si bien la propia directora de la Guardia Civil, que ha reconocido reuniones con la exmilitante socialista, ha subrayado que "jamás" fueron perjudicar a la UCO y no estuvieron relacionadas con ninguna presunta trama ilegal.

En cualquier caso, desde el PP han hecho uso de su mayoría absoluta en el Senado para convocar de manera urgente una reunión de la Mesa de la Comisión de Interior con el objetivo de fijar la fecha de esta comparecencia.

En ese sentido, los de Feijóo justifican esta comparecencia en que la directora de la Guardia Civil debe "rendir cuentas" sobre las "diferentes versiones" que ha dado el Gobierno y la propia Mercedes González.

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"Ferraz y Moncloa organizaron una delincuencia de Estado para intentar extorsionar a los que investigan la corrupción del sanchismo y su brazo ejecutor, Leire Díez, mantuvo reuniones con la directora de la Guardia Civil. Su situación es insostenible", sentencia el PP.