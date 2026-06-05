"Todos mis trabajos de investigación verán la luz en un libro o dos" dijo Leire: solo se conoce por ahora su libreta azul.

Santos Cerdán reivindica su "inocencia", niega liderar la trama de Leire Díez y se ve víctima de una "campaña mediática"

Compartir







"A todo el mundo hay que decirle que esto es un trabajo de investigación", decía Leire Díaz al también imputado, el abogado Jacobo Teijelo tras destaparse sus trabajos sucios para el PSOE. A su propio abogado le decía en un whatsapp el 25 mayo 2025: "Recuerda, soy periodista de investigación. No vinculada al PSOE. A todo el mundo hay que decirle que esto es un trabajo de investigación que estoy haciendo".

La investigación revela también las maniobras de Leire Díez para construir una coartada que le permitiese justificar sus indagaciones sobre agentes y jueces implicados en investigaciones al PSOE. Para ello, se crea el personaje de periodista de investigación.

Una semana más tarde, Leire Díez conovoca a los medios de comunicación. El 4 de junio de 2025, Leire hace una rueda de prensa en a que lanza este órdago. "Ni fontanera ni cobarde. Seguiré trabajando para culminar mi libro".

Mantene su coartada en el Senado: "No soy fontanera, señora, soy periodista".

Ante el juez explicaba que sus movimientos, ahora bajo la lupa judicial, eran parte de un trabajo de investigación. Vuelve a ser una periodista. "Retomo esa función de periodista y lo que hago es asumir yo el papel de investigación".

Y una consigna clara: nada que ver con el partido socialista. ¿Ha prestado algún servicio para el PSOE como frelance o personal? le preguntan en Plaza de Castilla. "No". Sgue el guión acordado con el abogado unos días antes

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Prometía dar a conocer todos lo que habia descubierto para sacar a la superficie las actividades turbias de las cloacas del estado. "Todos mis trabajos de investigación verán la luz en un libro o dos". Pero, hasta la fecha, ese supuesto libro no ha visto la luz.