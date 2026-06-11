Ione Belarra reafirma que Sumar no tiene capacidad suficiente para rearmar a la izquierda alternativa

Iones Belarra: "Sobre la 'operación Sumar' ya he hablado en muchas ocasiones y mi opinión está clara"

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La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se ha mostrado "muy respetuosa" con los "problemas internos" de Sumar, en plena crisis interna, aunque ha reafirmado su rechazo a que ese espacio político no tiene capacidad suficiente para rearmar a la izquierda alternativa.

"Sobre la 'operación Sumar' (expresión que utiliza para sostener que la formación surgió con el objetivo de acabar con Podemos) ya he hablado en muchas ocasiones y mi opinión está clara", ha apostillado en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, cuestionado por la fractura interna en Movimiento Sumar.

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Precisamente este jueves 11 de junio Movimiento Sumar reúne a su principal órgano ejecutivo para decidir si aprueba celebrar dentro de un mes, el 11 de julio, su nueva asamblea general en un clima de máxima tensión por la crisis interna en el partido, a raíz de la dimisión de la exsecretaria de Organización, Laura Moreno, con duras acusaciones contra la vigente coordinadora general, Lara Hernández.

Al respecto, la líder de Podemos ha manifestado que no iba a hacer ningún comentario sobre la situación interna de Sumar, pero ha dejado claro que su partido ha demostrado cuál es su "hoja de ruta y su camino", tras la ruptura con el proyecto creado por la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz.

A su juicio, lo más relevante para el espacio progresista es la "primavera caliente de movilizaciones" que se están produciendo y es ahí donde van a poder "construir la esperanza y el futuro que va a volver a poner a la izquierda en pie".

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"De cualquier otro sitio yo creo que no sale la potencia y la capacidad política que como en el 15-M, como en el 8-M, nutre a la izquierda y permite que la izquierda esté fuerte para hacer cosas que ahora nos dicen que son imposibles, pero que nosotras sabemos que serán posibles", ha zanjado.