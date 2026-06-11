Tres mujeres han enunciado al concejal Alejandro Pérez de la Sota de Salamanca por supuesta sumisión química

Pérez de la Sota sigue sin recibir la denuncia, lamenta el "juicio sumarísimo" a su persona y mantiene su inocencia

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SalamancaEscándalo en el Ayuntamiento de Salamanca tras conocerse la denuncia que han interpuesto tres mujeres al concejal Alejandro Pérez de la Sota de Salamanca por supuesta sumisión química. Tres mujeres prestaban declaración durante la mañana del martes 9 de junio ante el juzgado que está de guardia en Salamanca y aseguraban ser víctimas de sumisión química por parte del concejal no adscrito, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).

El Tribunal de Instancia de Salamanca, sección instrucción plaza 3, en funciones de guardia, tomó declaración a las tres mujeres en el marco de la investigación abierta tras presentarse ambas en el hospital el pasado fin de semana y abrirse el consiguiente protocolo ante posible sumisión química. Los hechos denunciados ocurrieron el pasado jueves después de la cena del Master de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Salamanca.

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El atestado

Según ha informado EFE, dos de las jóvenes que acudieron a la cena se sintieron mal después de haber estado con el concejal y no recuerdan lo que ocurrió en una parte de la noche, aunque una de ellas ha declarado que la acompañó a casa, según indicaron a EFE otras fuentes conocedoras del caso, que han añadido que los primeros análisis practicados no han detectado sustancias.

Por otro lado, en el atestado, al que ha tenido acceso 'elDiario.es', aparecen las denuncias de tres jóvenes refrendadas por testigos. Según ha informado el medio de comunicación anteriormente citado, los testimonios de los testigos y de las supuestas víctimas "permiten reconstruir lo que ocurrió entre la noche del 4 y la madrugada del 5 de junio en la que, presuntamente, Pérez de la Sota llegó a estar en la habitación de una de ellas y horas después fue 'echado a patadas del taxi' en el que otra volvía a su casa".

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La investigación se inició después de que una de las jóvenes, de 23 años, acudiera al Hospital Clínico de Salamanca al día siguiente de los hechos al no recordar gran parte de la noche y sospechar que podría haber sido víctima de una agresión sexual. Según la denuncia publicada por 'elDiario.es', la estudiante de 23 años acudió a una cena junto a varios compañeros y profesores del master que estaba cursando. Tras la cena, tanto ella como una amiga y como el concejal Pérez de la Sota se trasladaron hasta la terraza de un local donde se unieron otros compañeros y profesores.

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A partir de ahí, la joven no recuerda nada de lo que ocurrió esa noche. "Desconcertada, preguntó a su compañera de piso si había visto algo raro esa noche. La respuesta fue determinante: esa noche no sólo oyó ruidos como si estuviesen 'moviendo muebles', también la oyó vomitar. Además a la habitación de la compañera de piso intentó entrar un hombre 'bastante mayor' que ella y cerró la puerta rápidamente, porque posiblemente se confundió de cuarto. La chica aseguró que no había bebido en exceso y que no había consumido drogas", informan desde 'elDiario.es'.

Las diligencias incluyen, además, las denuncias de otras dos alumnas que aseguran haber sufrido situaciones que consideraron extrañas o inapropiadas aquella misma noche. Una de ellas relató que el profesor intentó acompañarla en taxi pese a su negativa, mientras que otra afirmó haber experimentado una pérdida de memoria. Las denunciantes también señalaron que otro profesor habría intentado contactar con algunas de ellas posteriormente para que el asunto no trascendiera, ofreciendo supuestas facilidades académicas.

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Ahora, la Policía recopila testimonios, informes médicos e imágenes de cámaras de seguridad para esclarecer lo sucedido y lo declarado en esta denuncia contra el concejal Pérez de la Sota. Las tres jóvenes han solicitado medidas de protección mientras continúan las actuaciones judiciales destinadas a determinar las circunstancias de los hechos denunciados.

Pérez de la Sota sigue sin recibir la denuncia, lamenta el "juicio sumarísimo" a su persona y mantiene su inocencia

Tras la denuncia, el Máster de Práctica Jurídica de la Universidad de Salamanca ha ofrecido a los alumnos que, si lo desean, soliciten una fecha alternativa para los exámenes que quedan por hacer, aunque las fechas oficiales se mantienen y es la opción que están eligiendo la mayoría, según han indicado a EFE fuentes de la coordinación del Máster.

Por su parte, de la Sota, abogado apartado de la docencia desde este pasado martes, ha enviado a los medios este miércoles un comunicado en el que considera "especialmente vergonzoso el uso y actuación política" del PSOE, el partido que le ha pedido que se retire de la actividad institucional mientras dure el proceso judicial, y afirma que los socialistas "están dispuestos al asesinato civil del adversario para encubrir las enormes responsabilidades de su propio partido".

El concejal ha reiterado que todavía no puede dar explicaciones públicas porque aún no ha recibido copia de la denuncia y solo está informado por la prensa, pero se ha mostrado abierto a proporcionarlas cuando tenga esa información y también a comparecer ante la Justicia al ser requerido a ello.

El alcalde de Salamanca pide al concejal denunciado por presunta sumisión química "aclarar lo sucedido"

Además, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo (PP), ha reclamado al concejal del Grupo Mixto Alejandro Pérez de la Sota, denunciado por presunta sumisión química, que "aclare lo sucedido".

A través de un comunicado difundido por los canales del Consistorio, el regidor ha reconocido haber recibido la llamada del implicado en la que negaba "tajantemente" las acusaciones vertidas contra él.

No obstante, ha insistido en que "sería deseable que hiciera una manifestación pública aclarando lo sucedido". "En cualquier caso, mostrar nuestro apoyo a las personas afectadas y a sus familias, y nuestro respeto a las actuaciones judiciales que se están practicando", ha finalizado.