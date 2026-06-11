Jorge Bellver sufrió el ictus durante la tarde de este pasado miércoles 10 de junio

Jorge Bellver envió una misiva al PP de la Comunidad Valenciana en la que solicitaba la suspensión temporal como militante

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El hasta ayer director general de Transparencia de la Generalitat Valenciana y exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Jorge Bellver, se encuentra ingresado en un centro hospitalario tras sufrir un ictus la tarde de este pasado miércoles 10 de junio, según han informado fuentes cercanas al ex alto cargo.

Bellver puso el pasado martes su cargo a disposición del presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, tras confirmarse su imputación en el caso Azud por parte de la Audiencia Provincial de Valencia, que investiga el supuesto pago de comisiones a cargos públicos en el consistorio de Valencia para favorecer la adjudicación de contratos entre los años 1999 y 2013.

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Abrir un expediente informativo a Bellver

El ex alto cargo de la Generalitat también envió una misiva al Partido Popular de la Comunidad Valenciana en la que solicitaba la suspensión temporal como militante hasta que se esclarezcan los hechos por los que se le juzgan.

El jefe del Ejecutivo valenciano agradeció los servicios prestados y puso en valor la presunción de inocencia de Bellver, tras recibir una carta en la que el hasta ahora director agradecía la confianza depositada en él durante este tiempo, según informó Presidencia a través de un comunicado.

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Este martes se conoció que el Comité de Derechos y Garantías del PPCV ha acordado abrir expediente informativo a Bellver en cumplimiento de los estatutos del partido.

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Continúa investigado

La Audiencia confirmó este lunes 8 de junio la situación procesal de investigado de Jorge Bellver, exconcejal de Urbanismo durante el gobierno municipal de Rita Barberá (PP) en el Ayuntamiento de Valencia, en el conocido como caso Azud, donde se investigan presuntas 'mordidas' a cambio de adjudicaciones de obra pública en el consistorio de la capital valenciana por parte de empresas adjudicatarias que habrían realizado facturas ficticias.

En 2022, la jueza ofreció al exconcejal personarse en la causa por si deseaba "ejercitar sus derechos como estime conveniente" después de que su nombre apareciera en una lista de regalos que la trama supuestamente hizo cuando ocupaba el cargo de edil de Urbanismo. El en ese momento parlamentario, sin embargo, "no encontró razón para personarse".

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En 2025, cuando ya no ostentaba la condición de diputado y, por tanto, no estaba aforado, la jueza le citó a declarar en calidad de investigado en el procedimiento. Bellver lo recurrió y, ahora, la Audiencia ha ratificado esta condición de investigado.