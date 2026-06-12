Semana clave para el Gobierno: cinco días marcados por comparecencias y causas judiciales

La próxima semana estará marcada por una intensa agenda judicial y política, con comparecencias en los tribunales

El juez del 'caso Leire Díez' cita a declarar como investigado a Jacobo Teijelo, abogado de Santos Cerdán

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La próxima semana se presenta especialmente complicada para el Gobierno, con una intensa agenda marcada por comparecencias judiciales y políticas que concentrarán la atención en distintos frentes.

El lunes comenzará con la comparecencia de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno en los juzgados de Plaza de Castilla, se trata de una vista previa a la apertura del juicio oral dentro de la causa en la que está siendo investigada.

La actividad continuará el martes en el Senado, la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, comparecerá ante la Cámara Alta, donde deberá responder por las reuniones mantenidas con Leire Diez.

La cita forma parte de las iniciativas impulsadas por el Partido Popular gracias a su mayoría en el Senado

El miércoles y el jueves será el turno del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que declarará en la Audiencia Nacional. Será la primera vez que se le escuche públicamente desde su imputación, además, durante su comparecencia también deberá responder sobre el denominado asunto de las joyas.

La semana concluirá el viernes con una nueva comparecencia en el Senado, en esta ocasión será la actual fiscal general del Estado, Teresa Peramato, quien deberá dar explicaciones en relación con el caso Leire Diez.

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A esta intensa agenda se suma la expectativa por la sentencia del Tribunal Supremo sobre el denominado caso Mascarillas, que afecta al exministro José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama. El fallo podría hacerse público a lo largo de los próximos días.

De este modo, el Ejecutivo afronta una semana de especial complejidad, con varios asuntos judiciales y políticos que marcarán la actualidad y pondrán el foco sobre algunas de las principales figuras vinculadas al Gobierno y al PSOE.