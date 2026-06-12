El juez del 'caso Leire Díez' cita a declarar como investigado a Jacobo Teijelo, abogado de Santos Cerdán

El juez de la Audiencia Nacional a citado a Jacobo Teijelo el próximo 25 de junio

¿Conocía Pedro Sánchez la 'trama Leire Díez' que investiga la Audiencia Nacional?: la cronología de los hechos, según el auto del juez

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El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado a declarar como investigado a Jacobo Teijelo, abogado del exdirigente socialista Santos Cerdán, el próximo 25 de junio a las 10.00 horas, en el marco de la investigación sobre la presunta trama dirigida por Cerdán y coordinada por la exmilitante socialista Leire Díez para desestabilizar procedimientos judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno.

Así consta en una providencia recogida por Europa Press, en la que Pedraz también da por recibida una información solicitada a la Fiscalía General del Estado (FGE) respecto a reuniones mantenidas con miembros de la presunta trama, el Ministerio Público admitió dos reuniones entre Teijelo y Leire Díez y el entonces teniente fiscal de la Secretaría Técnica cuando Álvaro García Ortiz era fiscal general, Diego Villafañe.

El magistrado imputó el pasado mayo a Teijelo junto a Cerdán, la gerente del partido, Ana María Fuentes; el exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías; el empresario Javier Pérez Dolset; el capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes, y al abogado Ismael Oliver, que llegó a representar como letrado al exasesor ministerial Koldo García.

Según indicaron a Europa Press fuentes jurídicas, el magistrado instructor dio ese paso porque investiga, entre otras cosas, si se pagó desde el PSOE a la presunta trama que buscaba información sensible contra jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad que participan en casos judicializados que afectan a los socialistas.