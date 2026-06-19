El juez Peinado abre una nueva pieza en el 'caso Begoña Gómez' por presunta prevaricación y fraude de intereses de la UE

La acusación mantiene la petición de retirada de pasaporte para Begoña Gómez y que comparezca cada 15 días en el juzgado

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El juez Juan Carlos Peinado ha abierto una nueva línea de investigación en el 'caso Begoña Gómez', que afecta a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presunto delito de prevaricación y de fraude de los intereses de la Unión Europea por supuestas irregularidades en una serie de contratos sufragados con fondos europeos.

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En una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado ordena la formación de una pieza separada y pide a la Fiscalía un informe sobre la tipicidad de los hechos.

Otra pieza en el caso de Begoña Gómez respecto al empresario Barrabés

Se trata de un expediente de adjudicación sobre el que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sembró sospechas y que la Fiscalía Europea quería investigar en el marco del procedimiento donde la mujer del presidente del Gobierno declaró hace unos meses como testigo.

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La Audiencia Nacional ha dado la razón a Juan Carlos Barrabés y ha determinado que dicho expediente debe recaer en el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid para que valore si lo investiga y no en la Fiscalía Europea, según un auto al que ha tenido acceso EFE este viernes.

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En un providencia, el titular de ese juzgado, Juan Carlos Peinado, abre una pieza separada con la documentación remitida por la Fiscalía Europea "para la investigación de los hechos" y pide a la Fiscalía de Madrid que se pronuncie sobre si son delictivos.