Claudia Barraso 03 AGO 2026 - 18:16h.

Eva y su perro se quedaron dentro de la caravana porque pensaron que sería más seguro que quedarse en la carretera

Muere una niña de 13 años en un accidente entre una autocaravana y un camión en Benicàssim, Castellón

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La niña de 13 años que falleció en el accidente entre una autocaravana y un camión en la AP-7 a la altura de Benicàssim, se llamaba Eva y se dirigía hacia Barcelona con su familia que la acompañaban a una competición de Agility.

La familia tuvo que parar en el arcén tras sufrir un pinchazo. Entonces, ella y su perro Pan se quedaron dentro del vehículo pensando que así estarían más a salvo, pero no fue así, según cuenta el medio ‘El Levante’. Por causas que aún están investigando, un camión chocó contra la caravana provocando que la mitad de ella quedase totalmente destrozada.

A través de un post publicado en su perfil de Instagram, la Real Sociedad Canina de España ha querido rendir un homenaje a Eva y a su perro Pan con una fotografía de ambos en una de las competiciones. El post se ha llenado de comentarios de muchas personas que han querido darles el pésame a su familia por la terrible pérdida que han sufrido.

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Así se produjo el accidente

El accidente ocurrió hace dos días, cuando los servicios de emergencia recibieron un aviso sobre las 12:15 horas alertando del choque que se había producido en la carretera. Hasta el lugar acudieron efectivos de la unidad del SAMU confirmando que en la autocaravana viajaban cuatro personas, y que el conductor del camión resultó ileso y no requirió de atención médica.

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La conmoción de la muerte de la menor y de su perro, que viajaban ilusionados de poder competir juntos una vez más, ha causado mucho dolor entre todos los demás participantes y compañeros de la pequeña. Su familia no ha querido pronunciarse públicamente dado el shock que ha provocado con ellos el trágico accidente.

Eva se quedó dentro de la caravana con su perro pensando que sería más seguro que salir a la carretera, ya que el vehículo había quedado inmóvil en el arcén. Sin embargo, nadie esperaba que un camión se iba a llevar el vehículo en el que estaba dentro la fallecida y su perro y que, debido al impacto, terminaron falleciendo.