Claudia Barraso Agencia EFE 03 AGO 2026 - 20:22h.

El pequeño de 20 meses sufrió el golpe de calor cuando se encontraba en el interior de un coche

Muere una bebé de 20 meses en Alemania tras ser olvidada por su madre en el interior del coche

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Un bebé de 20 meses ha muerto en Fuerteventura tras sufrir un golpe de calor cuando se encontraba en el interior de un coche. La víctima fue ingresada en el hospital Insular de Fuerteventura y pudo ser trasladado al Materno Infantil de Gran Canaria.

Sin embargo, pese a los grandes esfuerzos de los médicos por salvarle la vida, el pequeño no pudo soportar las secuelas del golpe de calor y terminó falleciendo en el hospital, según ha confirmado ‘Diario Sur’. El bebé fue llevado al hospital en estado muy grave e inconsciente cuando sufrió el episodio.

Medios locales informan de que el bebé se habría quedado en el interior de un vehículo en un despiste por parte de su progenitor. Los facultativos que atendieron al bebé no pudieron hacer nada por recuperarlo del golpe de calor, y finalmente terminó falleciendo en este complejo hospitalario de la capital grancanaria.

Canarias, en aviso por calor extremo

Toda Canarias se encuentra hoy en avisos de distintos niveles por altas temperaturas, con las cumbres y vertiente sur, este y oeste de Gran Canaria en nivel rojo por máximas que han superado los 40 grados, mientras que Fuerteventura, donde sucedieron los hechos, se encuentra en aviso amarillo desde el pasado viernes por calor.

Ya son varias las muertes de algunos bebés que han perdido la vida en lo que va de año tras quedarse en el interior del coche durante un tiempo. Es por eso que las autoridades siguen recordando la importancia de no dejar a los menores en los vehículos cuando las temperaturas son tan cálidas.

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El peligro de un coche cerrado

Un coche sin aire acondicionado ni refrigeración puede ser una trampa mortal para los niños de corta edad, para personas que padezcan algún tipo de enfermedad cardiaca, respiratoria o de otro tipo o también para las personas mayores, ya que la temperatura en el interior del vehículo puede incluso duplicar a la que hay en el exterior.

Los síntomas de un golpe de calor puede ser debilidad, mal estado, mareos, náuseas, vómitos, calambres musculares o fiebre. Si alguna persona, sobre todo los grupos considerados como más vulnerables, presentan algún tipo de estos síntomas es necesario acudir a urgencias.