Ábalos rompe un récord judicial: el ministro condenado a la mayor pena de prisión de la democracia

Hasta ahora, una de las condenas más severas había sido la de Eduardo Zaplana, con 10 años y 5 meses de cárcel

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La condena impuesta a José Luis Ábalos marca un precedente en la historia democrática española al convertirse en la pena de prisión más elevada dictada contra un exministro. Con 24 años de cárcel, supera ampliamente otras sentencias que afectaron en el pasado a miembros de distintos gobiernos por casos de corrupción o delitos relacionados con el ejercicio de sus cargos.

Hasta ahora, una de las condenas más severas había sido la de Eduardo Zaplana, exministro durante los gobiernos de José María Aznar, sentenciado a 10 años y cinco meses de prisión por el caso Erial. También destaca el caso de José Barrionuevo, ministro del Interior con Felipe González, condenado a 10 años por el secuestro de Segundo Marey en el marco de los GAL. Más recientemente, Rodrigo Rato fue condenado a cuatro años y nueve meses de cárcel por el caso de las tarjetas 'black'.

Su situación judicial todavía podría complicarse más

La diferencia con respecto a esos precedentes es notable. Ábalos, que actualmente tiene 66 años, cumpliría la totalidad de la pena con más de 80 años. Además, su situación judicial podría complicarse aún más, ya que sigue vinculado a otras investigaciones abiertas, entre ellas las relacionadas con presuntas comisiones ilegales vinculadas a adjudicaciones de obra pública.

La sentencia sitúa así al exministro como el miembro de un Gobierno español condenado a la mayor pena de prisión desde el inicio de la democracia, un hito judicial que lo coloca por encima de todos los precedentes registrados hasta la fecha.