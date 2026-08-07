Karol G ha lanzado su nuevo y sexto disco 'No me arrepiento de sentir tanto' compuesto de 14 temas y cuatro colaboraciones

Karol G presenta un adelanto de su nuevo disco: las críticas a la canción por su supuesto plagio a Aitana o por sus referencias a Feid

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Poco más de un año desde que estrenase su álbum 'Tropicoqueta', Karol G ha lanzado su nuevo y sexto álbum. Dejando atrás su era latina en la que predominaban los colores cálidos, los conjuntos tropicales, los sonidos salseros y los pases de baile, la artista colombiana ha regresado al mundo de la música completamente reinventada. Ahora, el color por el que apuesta es el azul y los sonidos con lo que prueba suerte son las melodías más pop y comerciales con los que intentará arrasar en las listas de éxito.

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Así, Karol G deja de lado su figura como promesa del reguetón colombiano para pasar a ser una de las artistas latinas más influyentes del panorama internacional. La colombiana afronta con su nuevo disco 'No me arrepiento de sentir tanto' un nuevo capítulo de su carrera.

Adiós a su era 'Tropicoqueta'

La cantante anunció la fecha de lanzamiento durante su concierto en Toronto tras presentar la inédita canción ‘MATADORA’ en su audición inaugural de su gira ‘Viajando Por El Mundo Tropitour’, en Chicago, hacia una nueva etapa musical con la que pone fin a su era latina retro, que comenzó con ‘Tropicoqueta’ un año antes.

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Carolina Giraldo Navarro, más conocida como Karol G, pasó de ser una de las principales figuras del reguetón a consolidarse como una estrella global con ‘Mañana Será Bonito’ (2023), tras una trayectoria marcada por éxitos como ‘Ahora Me Llama’, ‘Tusa’, ‘Bichota’ y ‘Provenza’.

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El disco le valió su primer Grammy estadounidense, además de dos Latin Grammy. Posteriormente, publicó una versión ampliada del proyecto y en junio de 2025 lanzó ‘Tropicoqueta’, un trabajo que entonces describió como "el álbum de sus sueños".

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Vestida de rumbera, con flores en la cabeza, frutas, plumas, brillos y una estética inspirada en las ‘vedettes’ de antaño, la cantante reivindicó en ese álbum las raíces musicales latinoamericanas que la acompañaron desde niña, explorando ritmos como la bachata, el merengue, la cumbia, el mambo y el vallenato, entre otros géneros.

El disco debutó en el número uno de la lista Top Latin Albums de Billboard y en el tercer puesto del Billboard 200, la clasificación que reúne los álbumes más populares en Estados Unidos, consolidando el éxito comercial de la colombiana. Además, Karol G se convirtió en la primera mujer en colocar 20 canciones de manera simultánea en la lista Hot Latin Songs de Billboard.

No obstante, la recepción del álbum estuvo marcada por la polarización. Una parte de la crítica y del público señaló un uso excesivo de sampleos, mientras que otro sector del debate giró en torno a la estética del álbum y, particularmente, del sencillo ‘Latina Foreva’, al que acusaron de reforzar estereotipos al hipersexualizar a las mujeres latinas.

"Creo que hay diferentes opiniones sobre cómo debería o no debería comportarme en este punto de mi carrera, y a veces es tan confuso que se vuelve difícil de manejar", dijo Giraldo Navarro en una entrevista con la publicación especializada ‘Variety’.

Las críticas no frenaron el éxito comercial del álbum y en septiembre de 2025 se anunció que la colombiana haría historia como la primera latina en encabezar el Festival de Coachella.

En abril de 2026, Karol G conquistó el escenario del desierto californiano con un espectáculo que combinó la estética colorida de ‘Tropicoqueta’ con elementos metálicos, en una puesta en escena que parecía anticipar la nueva etapa artística de la cantante.

Una nueva era

El anuncio de ‘No me arrepiento de sentir tanto’ también ha despertado expectativas sobre la forma en que la cantante abordará en su nueva música las experiencias personales que han marcado esta etapa de su vida.

En una entrevista con la revista ‘Elle’, Giraldo Navarro aseguró que este proyecto abrirá una puerta "más íntima" a su persona.

Antes del estreno del disco la cantante presentó ‘MATADORA’, un tema de reguetón que resuena con su trabajo anterior; y en su concierto en Washington cantó un tema romántico que lleva el mismo nombre del álbum.

‘No me arrepiento de sentir tanto’ cuenta con 14 canciones, entre las que destacan colaboraciones de Bruno Mars, Drake, Judeline y Rusowsky.