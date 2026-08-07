El atacante de 15 años mató a sus abuelos antes de irrumpir en el colegio de Bangkok

El autor de los disparos es un estudiante del centro que tras el tiroteo se quitó la vida

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Tiroteo en un instituto de Bangkok, Tailandia . El autor de los disparos, un alumno de 15 años del centro escolar, mató a tres profesores y tres estudiantes e hirió a otras 22 personas, antes de quitarse la vida, según ha informado, este viernes, la Policía tailandesa. El joven mató, tambien, a sus abuelos en su casa antes de abrir fuego en la escuela.

El atacante disparó 26 veces una pistola de 9 mm, aunque los agentes han encontrado 34 proyectiles en el lugar de los hechos, según fuentes policiales. Varios de los heridos se encuentran en estado crítico, sin especificar si son estudiantes de la escuela, una prestigiosa institución pública tailandesa. El servicio público de radiodifusión, Thai PBS, ha informado de la muerte de siete personas, incluido el sospechoso.

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Los estudiantes tuvieron que salir a la carrera de la escuela Debsirin Nonthaburi, en las afueras del noroeste de Bangkok, mientras los heridos eran trasladados a ambulancias y los profesores se abrazaban y lloraban.La Policía ha informado que el autor del tiroteo es un alumno del instituto de Bangkok, que habría matado a sus abuelos en casa, antes de irrumpir en el centro escolar y comenzar a disparar a profesores y estudiantes. Su cuerpo ha sido hallado en una de las aulas del colegio y ha sido identificado porque llevaba el uniforme del instituto, informa el diario 'Khaosod'.

El estudiante, de 15 años, cursaba el tercer año de secundaria y usó una pistola de 9mm para disparar contra profesores y alumnos, tras matar a sus abuelos.

Incidentes violentos en Tailandia

Este violento incidente ha sido uno tiroteos escolares más mortíferos que se han registrado en Tailandia en los últimos tiempos. El pasado febrero, la directora de una escuela de Hat Yai, en el sur de Tailandia, murió en otro tiroteo, después de que un hombre irrumpiera a tiros en el centro y tomó como rehenes a profesores y alumnos, que luego fueron liberados.

Tailandia tiene con un elevado índice de armas de fuego por habitante y los tiroteos son habituales. El personal del Ejército y la Policía tiene fácil acceso a ellas y las normativas son laxas y anticuadas para su adquisición por parte de la población civil.