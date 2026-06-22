Sumar ha exigido al PSOE que "limpie y ponga orden en su casa" para "dejar de ser un lastre" para el Gobierno progresista

¿Por qué Víctor de Aldama no entrará en la cárcel si ha sido condenado? El empresario espera que ahora "los que vienen detrás colaboren"

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Los partidos de Sumar ha valorado la contundencia de la sentencia contra el exministro José Luis Ábalos en el 'caso mascarillas' y ha exigido al PSOE que "limpie y ponga orden en su casa" para "dejar de ser un lastre" para el Gobierno progresista. En todo caso, han rechazado la posibilidad de un adelanto electoral tras este fallo.

Así lo ha indicado el dirigente de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, y la coportavoz de los Comuns, Aina Vidal, en rueda de prensa este lunes en Madrid en representación de las formaciones que componen el socio minoritario del Ejecutivo, en relación a la sentencia del Tribunal Supremo que impone 24 años y tres meses de cárcel a Ábalos, 19 y ocho meses a su exasesor Koldo García y cuatro años y medio al empresario Víctor Aldama por irregularidades en la compra de mascarillas.

"España no está pidiendo elecciones" sino "explicaciones"

Vidal ha agregado que es obvio "muy contundente" y todos esperaban que fuera "ejemplarizante" por el momento, en plena pandemia, en que se ocurrieron esas irregularidades, aunque ha criticado que haya presuntos corruptores que se vayan de "rositas".

En todo caso, la actual diputada en el Congreso ha proclamado que "España no está pidiendo elecciones" sino "explicaciones". Por ello, ha lanzado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene el "deber" de cara a su comparecencia en el Congreso de este miércoles de aportar "transparencia" y anunciar medidas de regeneración democrática.

Por su parte, Rubiño ha desgranado que el electorado progresista "no se merece una situación como la que refleja la sentencia" que se ha conocido este lunes que estamos viendo hoy.

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Asimismo, ha reclamado que la misma contundencia que se ha tenido con Ábalos también se dé en el caso que afecta al empresario Alberto González Amador, la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.