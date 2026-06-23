Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
España

Seis detenidos en una operación por organización criminal y blanqueo vinculada al Ayuntamiento de Soria

EuropaPress_7617340_agentes_uco_interior_ayuntamiento_soria_registro
Agentes de la UCO en el interior del Ayuntamiento de Soria durante el registro. Europa Press
Compartir

Las actuaciones desarrolladas por la Guardia Civil en el marco de una investigación judicial han dejado ya seis detenidos, cuatro de ellos en la provincia de Soria y otros dos en la Comunidad de Madrid, según ha informado la Subdelegación del Gobierno.

Desde primera hora de la mañana de este martes, agentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Soria están llevando a cabo un registro en el Ayuntamiento de la capital soriana, además de otras actuaciones en dos domicilios particulares vinculados con la investigación. Las autoridades han precisado que el operativo continúa abierto y que no se descartan nuevas detenciones conforme avancen las pesquisas y se desarrollen nuevas actuaciones policiales.

PUEDE INTERESARTE

La operación se encuentra todavía en una fase inicial y las diligencias han sido declaradas secretas, por lo que, por el momento, no han trascendido más detalles sobre la identidad de las personas investigadas ni sobre el alcance de los hechos.

Investigación por varios delitos

La causa se centra en la presunta comisión de diversos delitos contemplados en el Código Penal español. En concreto, se investigan posibles delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal.

PUEDE INTERESARTE

Todos estos delitos están siendo analizados en el marco de una investigación que sigue abierta y cuyo contenido permanece bajo secreto judicial. La investigación está siendo desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Soria, a instancia de la Fiscalía de la Audiencia Provincial y bajo la dirección del Tribunal de Instancia Plaza número 3.

Mientras continúan los registros y las diligencias judiciales, las autoridades mantienen la prudencia y evitan ofrecer más información para no comprometer el desarrollo de una operación que sigue en marcha.

Temas