Felipe VI ha presidido el Diálogo Anual de Políticas 2026 del Club de Madrid

El rey ha animado a buscar consensos, que precisan de legitimidad, confianza y rendición de cuentas

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El rey ha realizado este martes un llamamiento a seguir confiando en la democracia y en su capacidad de consenso y cooperación, sobre todo en estos días "un tanto oscuros", y ha animado a buscar consensos, que precisan de legitimidad, confianza y rendición de cuentas.

Felipe VI ha presidido el Diálogo Anual de Políticas 2026 del Club de Madrid, un foro que reúne a antiguos jefes de Estado y de Gobierno democráticos y expertos que abordan algunos de los retos más urgentes a los que se enfrentan la democracia y la cooperación internacional y que cumple 25 años.

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Un foro que este año se centra en la gobernanza y la provisión de bienes públicos globales y que, según el Club de Madrid, demuestra que en un mundo fragmentado, la capacidad de proporcionar bienes públicos compartidos se ha convertido en una de las pruebas más claras tanto de la democracia como de la cooperación multilateral eficaz.

"Hoy ese camino vuelve a estar en cuestión"

El monarca ha subrayado la necesidad de no perder la memoria "torpe e irresponsablemente" de lo que fueron las dos guerras mundiales, que sirven como alerta de "qué es lo que sucede cuando la comunidad internacional se aparta del camino de la razón".

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"Hoy ese camino vuelve a estar en cuestión", ha reconocido durante su intervención. En este sentido, ha llamado la atención sobre la "paradoja" de que "nunca habíamos dependido tanto unos de otros y, sin embargo, pocas veces la tentación de replegarse había sido tan fuerte". Ahora, la interdependencia "es percibida como una vulnerabilidad" a pesar de que "los desafíos no se repliegan, no desaparecen" y de que siguen exigiendo "respuestas que ningún Estado puede dar solo".

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Así pues, ha dicho Felipe VI, "la pregunta ya no es si cooperar" sino como hacerlo "en un tiempo de aceleración tecnológica y de economía del conocimiento". "Cuando la confianza se ha erosionado, y hay quien pretende que la eficacia prevalezca sobre la legitimidad; los logros materiales sobre los derechos y las libertades; los intereses individuales sobre la dignidad, la participación democrática y el Estado de derecho...", ha subrayado.

Tras citar a José Ortega y Gasset, quien dijo que toda "civilización es, antes que nada, voluntad de convivencia", ha sostenido que hay que seguir confiando en la convivencia que ofrece la democracia "en su capacidad generadora de consensos y de cooperación", "sobre todo en estos días oscuros". "Es ese nuestro camino y nuestra referencia", ha concluido el monarca.