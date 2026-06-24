Da por "acreditado" que Zapatero "realizó gestiones para conseguir" una reunión de directivos del grupo empresarial Gloria con el ministro de Justicia de Bolivia

José Luis Rodríguez Zapatero plantea la posible nulidad de algunas pruebas si no se acredita el aval judicial

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Un nuevo informe policial implica José Luis Rodríguez Zapatero en una "dinámica de intermediación e influencias" con autoridades de Bolivia "orientadas a beneficiar los intereses" del grupo empresarial Gloria, "mediando una contraprestación económica de 200.000 euros".

Así lo expone en un nuevo informe la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía y dirigido al juez instructor José Luis Calama, precisando que el pago se justificó con "un contrato simulado con una sociedad interpuesta".

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José Luis Rodríguez Zapatero, sus gestiones con Bolivia y los 200.000 euros

La Unidad central de Delincuencia Económico y Fiscal (UDEF) de la Policía da por "acreditado" que el expresidente del Gobierno "realizó gestiones para conseguir" una reunión de directivos de este grupo con el ministro de Justicia de Bolivia, y deduce asimismo que pidió la intermediación del expresidente del país Luis Arce, según el informe del 22 de junio al que ha tenido acceso

"Esta influencia habría sido ejercida ante autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia, y como remuneración, José Luis Rodríguez Zapatero habría recibido 200.000 euros de la sociedad peruana Focus Social Research", recoge el informe.

Los investigadores, que ya han remitido su informe al juez del caso Plus Ultra en la Audiencia Nacional, extraen estas conclusiones tras "un primer análisis" de los dispositivos telefónicos incautados a la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, en el registro practicado en el despacho del expresidente el 19 de mayo.