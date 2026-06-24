Los socios parlamentarios del Gobierno, piden claridad en la lucha contra la corrupción y reactivar iniciativas sociales ante el parón legislativo

La oposición pide a Pero Sánchez que reacciones con elecciones ante los casos de corrupción que afectan al PSOE, al Gobierno o a su entorno personal

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Las explicaciones de Pedro Sánchez en el Congreso sobre los casos de corrupción que afectan al PSOE y a su entorno familiar han desatado una ofensiva sin precedentes de los principales partidos de la oposición. Junts ha marcado el tono más duro al exigir al presidente que “se aparte” y deje paso a otro candidato, mientras Vox reclama elecciones “limpias”, ERC pregunta directamente si “sabía lo de Ábalos”, Podemos le insta a “dejar paso” y Bildu y PNV advierten de la parálisis política y del desgaste irreversible del Gobierno.

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Junts pide a Sánchez, "apartarse"

Junts ha protagonizado la intervención más contundente. Su portavoz, Míriam Nogueras, ha instado a Pedro Sánchez a “apartarse” y dejar paso a otro candidato a la investidura, dado que el presidente rechaza convocar elecciones anticipadas.

Nogueras ha asegurado que Sánchez está “tocado y hundido”, sin mayoría parlamentaria y sin legitimidad para seguir en el poder. Ha advertido de que “aferrarse al poder por el poder” solo servirá para “hacer grande a la extrema derecha”, algo que Junts no está dispuesto a permitir.

La formación de Carles Puigdemont ha reclamado al presidente una “propuesta atrevida” y ha comparado su situación con la del exprimer ministro británico Keir Starmer, pidiéndole que siga su ejemplo y dimita.

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Vox reclama "elecciones limpias"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha preguntado a Sánchez “si no le da vergüenza” seguir en el cargo tras la condena del Tribunal Supremo a José Luis Ábalos y las investigaciones que afectan a su entorno.

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El presidente de Vox ha vuelto a pedir al jefe del Ejecutivo que convoque elecciones y deje de "fingir tranquilidad", porque "las cucarachas le ganan en resiliencia y eso no las hace admirables".

Según ha dicho, lo único que ha combatido durante su mandato es a los jueces, fiscales, policías, periodistas y políticos que han investigado y denunciado "su corrupción", que ha resumido en un abecedario con nombres de personas de su entorno implicados en diferentes casos.

Desde la A de (José Luis) Ábalos a la Z de (José Luis Rodríguez) Zapatero pasando por la P de P.S., Abascal ha ido nombrado a cada una de esas personas, al tiempo que ha afirmado rotundo que el PSOE se ha financiado ilegalmente y ha expresado sospechas sobre la procedencia de las joyas del expresidente del Gobierno y sobre las que, según ha dicho, le han podido regalar al propio Sánchez.

También ha dudado de la limpieza de las próximas elecciones generales: "Lo peor de Sánchez ya ha llegado", ha advertido Abascal, que ha asegurado que el jefe del Ejecutivo está ya tratando de mantenerse en el poder de forma fraudulenta, a través de la regularización extraordinaria de inmigrantes y la denominada ley de nietos.

Para Sumar, "Ferraz tiene que dejar de ser un problema”

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "Ferraz tiene que dejar de ser un problema" para la izquierda, ha advertido de que no cabe refugiarse en el "cinismo" ante los casos de corrupción y ha exclamado que están "hartas" de los "Ábalos, Leire Díez y Santos Cerdán" igual que los intentos del juez Juan Carlos Peinado de "desestabilizar" al Ejecutivo de coalición.

La portavoz parlamentaria de Sumar ha proclamado que la respuesta a las "cloacas" no puede ser "construir otras cloacas" y que cuando aparecen informaciones sobre "maniobras impropias" o usar las mimas lógicas que la izquierda vienen denunciando sobre la derecha, lo que tienen que hacer es denunciar, condenarlo y poner mecanismos para que no se repita.

Así, ha enfatizado ante Sánchez que los progresistas tiene unos valores y baremos exigentes, máxime ante la corrupción, y que no pueden refugiarse "ni en el cinismo ni en el oportunismo", ni mucho menos "medirse por el mínimo común denominador del bipartidismo español".

De esta forma, ha demandado que impulse la reforma del estatuto de los expresidentes para agregar que las informaciones sobre Zapatero, en el marco del caso Plus Ultra, les ha causado "dolor y decepción", pues lo que han visto le alejan de la imagen de un mandatario dedicado al bien común con independencia de las conclusiones de la investigación.

Por otro lado, ha denunciado que en el seno judicial las causas que afectan a la izquierda avancen a una "velocidad pasmosa" y un ejemplo de ello es la condena al exfiscal general Álvaro García Ortiz y o "la cruzada misógina" del juez Peinado contra la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, con "delirios jurídicos incluidos en su auto" al sugerir que sus propios escoltas podían ayudarla a escapar.

Las dudas de ERC: “¿Usted sabía lo de Ábalos?

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha interpelado directamente a Sánchez con varias preguntas: “¿Usted sabía lo de Ábalos? ¿Tiene usted pecado? Menos caritas y no me cuente milongas”, ha llegado a decirle.

Rufián ha recordado que él negoció con Ábalos durante semanas el apoyo de ERC a su investidura y ha asegurado que la palabra del entonces secretario de Organización del PSOE "era la palabra de Dios, y Dios era Pedro Sánchez".

En este punto, se ha dirigido directamente al presidente para preguntarle si "tiene pecado" y si sabía algo de la trama. "Le pido que me mire a los ojos. ¿Usted sabía algo? Más sencillo, más simple: ustedes han robado", ha señalado, antes de recordar que a su exsecretario de Organización en el PSOE le han caído casi un cuarto de siglo de prisión por una trama corrupta "inequívoca".

Y también ha dejado un recado al PP, remarcando que Aldama está en la calle, "no porque hay pruebas contra el PSOE, que también, sobre todo porque tiene pruebas contra ustedes". "Que nadie se equivoque", ha advertido.

Además, el diputado de ERC ha preguntado al presidente si tiene "su casa limpia" y ha citado otros casos que afectan al entorno socialista, incluida la investigación de la llamada 'fontanera de las cloacas del PSOE', Leire Díez, y la que recae sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, sobre quien ha dicho que es "un referente de la izquierda", pero que ahora está "sin poder explicar según qué".

El dirigente republicano ha argumentado que hay una parte del poder judicial, policial y mediático que tiene "ganas" al Gobierno, "las mismas" que a ERC, y ha sostiene que no persiguen a Sánchez por sus políticas, sino por pactar con ellos, Podemos, Bildu y el BNG. "Eso a la España oscura y que manda en este país no se le va a olvidar nunca", ha afirmado.

Después, Rufián ha asegurado que no tiene "puñeteras ganas" de que el líder de la oposición sea presidente ni que el presidente de Vox sea vicepresidente del Gobierno de España, ni de ver "ilegalizaciones" o "encarcelamientos políticos".

No obstante, ha preguntado a Sánchez "seguir así para qué" y ha pedido llenar de contenido la legislatura. "Resistir está bien", ha dicho, pero ha advertido de que no basta con presentarse como "lo menos malo" y ha reclamado actuar, por ejemplo, en materia de vivienda.

Finalmente, el portavoz independentista se ha dirigido al PP para preguntarle "la moción de censura para cuándo" y si no la presenta porque "no tienen agallas", antes de prometer que harán "todo lo posible" para que no lleguen al Gobierno Feijóo y Abascal.

Bildu rechaza el adelanto electoral

La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha rechazado facilitar un adelanto electoral y ha pedido al presidente Pedro Sánchez "revertir la parálisis" legislativa del Gobierno y pasar a la "ofensiva" contra lo que considera una "operación política, judicial, policial y mediática perfectamente orquestada" de PP y Vox contra el Ejecutivo.

Aizpurua ha intervenido desde la tribuna del Congreso para denunciar los movimientos que está sufriendo el Ejecutivo y para recalcar que su formación no va a poner una "alfombra roja" a PP y Vox para llegar al poder.

Eso sí, ha apuntado que ese mismo sistema que ahora actúa contra Sánchez y el Gobierno fue construido por un PSOE que "participó durante décadas en la constitución de toda esta arquitectura política estatal". "Los independentistas vascos hace mucho tiempo que dejamos de creer en las casualidades cuando a las fuerzas policiales y judiciales españolas se refiere", ha subrayado Aizpurua.

En esta línea, Aizpurua ha emplazado a Sánchez a "pasar a la ofensiva" porque la derecha "no va a parar", y en concreto ha propuesto al jefe del Ejecutivo a impulsar un proceso de "democratización profunda" que conlleve cambios estructurales en la concepción social y nacional de España. También ha argumentado que la exigencia de ejemplaridad debe ser mayor para la izquierda que para la derecha, pues esta última puede "robar a espuertas" que "no les penaliza".

Así, la diputada abertzale ha pedido al presidente "aclarar, depurar y tomar las medidas necesarias" ante cualquier atisbo de corrupción; enfrentar la operación política de la derecha con medidas profundas y estructurales de democratización; y desplegar una agenda plurinacional "real y profundamente social".

Finalmente, la portavoz de EH Bildu se ha dirigido al PP con un mensaje crítico, asegurando que "han hundido" la reputación y la confianza de la judicatura y las fuerzas de seguridad del Estado "como nadie".

"Han manipulado jueces, policías, se han inventado historias y tramas mediante 'fake news', han filtrado informes y sumarios", ha reprochado Aizpurua, que ha concluido remachando que si de EH Bildu depende, el PP seguirá en la oposición y "lejos" de los gobiernos del País Vasco y de España.

EL PNV pide a Sánchez que no termine siendo un "Atila" para su partido

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha preguntado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "qué margen tiene este Gobierno" para que lo que resta de legislatura "tenga sentido" tras la sentencia del caso Mascarillas y le ha avisado: "Puede pasar que tras usted pase como con Atila, que no crezca la hierba".

Durante su intervención, Vaquero ha recordado que dicho fallo judicial afecta a quien fue hombre de la "máxima confianza" del presidente el partido y en el Gobierno, y ha afirmado que, "más allá de las lecturas" que puedan hacerse sobre las diferencias entre condenas, el fallo deja claro que "ya no se trata de elucubraciones o bulos", sino de una sentencia condenatoria que describe "delitos graves" durante su primer mandato.

La dirigente del PNV ha recordado que Sánchez accedió por primera vez a la Presidencia del Gobierno gracias a una moción de censura contra Mariano Rajoy, apoyada por su grupo tras la sentencia de la Gürtel, y ha lamentado que, ocho años después, las discusiones políticas no se centren en medidas legislativas sobre empleo de calidad, competitividad, sostenibilidad, dependencia, vivienda, familias o debate territorial, sino "nueva y lamentablemente, en la corrupción".

Vaquero ha advertido de que la mayoría de investidura se ha debilitado "hasta convertirse en una mayoría negativa" y ha señalado que apenas hay acuerdo suficiente para aprobar proyectos de ley, mientras otros, como la ley de secretos oficiales, permanecen "en el fondo del cajón".

Podemos pide a Sánchez que "deje paso"

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha pedido a Sánchez, que "deje paso" ante el daño que asegura que ha hecho a la democracia, y le ha dicho que "ningún demócrata debería tener miedo a que la gente tome la palabra", en alusión a un posible adelanto electoral.

Belarra ha afirmado que él y su partido "no han servido para ninguna de las dos cosas que tenían que hacer" que, según ha dicho, son regenerar la política y avanzar en derechos.

"Por eso es el momento, presidente, de que dejen paso. Porque el daño que le han hecho al proceso político de transformación impulsado por el 15M y por el 8M y a nuestra democracia es irreparable", ha añadido.

Además, ha aludido a un posible adelanto electoral, al decirle a Sánchez que "ningún demócrata debería tener miedo a que la gente tome la palabra en un momento de crisis como este, en el que este Gobierno no aporta ya nada más que decepción tras decepción cada minuto que pasa".