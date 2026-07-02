La AN condena a Francisco Granados a dos años y medio de prisión por amaños en fiestas en Madrid

La Audiencia Nacional considera probado que el exdirigente del PP de Madrid impulsó un sistema irregular de adjudicaciones a Waiter Music

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La Audiencia Nacional ha condenado al ex secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, a dos años y medio de prisión por las irregularidades en los contratos adjudicados a la empresa Waiter Music para la organización de fiestas populares en distintos municipios madrileños, en el marco del caso Púnica. La Sala de lo Penal ha impuesto a Granados una pena de dos años y medio de cárcel por un delito continuado de fraude.

Además, ha sido condenado por un delito continuado de prevaricación, lo que conlleva ocho años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

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La Audiencia destaca su influencia política

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el tribunal considera que la participación de Granados no se produjo como gestor directo de los expedientes administrativos, sino como "elemento impulsor y facilitador del sistema desde una posición de poder político e influencia determinante".

Los magistrados sostienen que el exdirigente popular mantuvo una capacidad de influencia continuada sobre los órganos decisores, pese a no ostentar competencias administrativas directas. La resolución añade que Granados se benefició de su relación con el empresario José Luis Huertas, responsable de Waiter Music, mediante la recepción sistemática de prestaciones en especie no retribuidas.

Según la Audiencia Nacional, esos beneficios consistían en la organización y financiación de eventos privados sufragados por el empresario, en el contexto de las adjudicaciones investigadas dentro del caso Púnica.