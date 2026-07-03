La magistrada deja sin efecto la orden de detención tras la comparecencia de Vito Quiles en Plaza de Castilla

La Policía acude al trabajo de Vito Quiles para detenerlo, donde no se encontraba, y este reacciona en redes: “He salido a por el pan”

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La jueza de Madrid que dictó la orden de detención contra Vito Quiles ha dejado sin efecto la medida después de que el influencer político se haya presentado este viernes en los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid. Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Quiles ha acudido a las 12:00 horas acompañado de su abogado y ha presentado un escrito solicitando personarse en la causa.

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, encargada del procedimiento, ha aceptado su personación y, de forma simultánea, ha retirado la orden de detención que permanecía vigente.

Citado como querellado

Tras su comparecencia, la jueza ha citado a Vito Quiles para declarar como querellado el próximo 20 de julio, a las 12:45 horas, en una causa relacionada con la exvicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero.

La existencia de la orden judicial de detención trascendió el pasado miércoles, cuando se conoció que la Policía Nacional había recibido el mandato para proceder a su arresto. Además de este procedimiento, Quiles mantiene varias causas judiciales abiertas en distintos puntos de España. En Madrid, se le investiga por presuntos delitos de revelación de secretos y acoso a la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor.

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Por otro lado, en Sevilla, una jueza acordó procesarle por supuestas calumnias contra el secretario general de Facua, Rubén Sánchez, según fuentes jurídicas.