La oposición, encabezada por PP y Vox, reclama la dimisión de Mercedes González y Manuel Llamas, además de la de Marlaska y Margarita Robles

El PSOE cambia de estrategia ante las nuevas investigaciones y pasa del rechazo y el abandono al apoyo de los imputados

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La imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, junto a su número dos, el Director Adjunto Operativo (DAO), Manuel Llamas, eleva el alcance de la investigación de las presuntas maniobras de la exmilitante socialista Leire Díez para influir en el devenir de los casos judiciales que afectan al Gobierno y al entorno de Pedro Sánchez. A pesar de este cambio, tanto el Gobierno como el PSOE han expresado su confianza González, mientras que el PP ha pedido su dimisión y la del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

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"Desde el Gobierno mantenemos la confianza en la directora general de la Guardia Civil. Es un momento de respetar los tiempos judiciales e, indudablemente, estamos en una fase muy embrionaria", ha afirmado Saiz en declaraciones a los medios tras participar en la IV Conferencia Iberoamericana Ministerial de Asuntos Sociales y Desarrollo Inclusivo, celebrada en Avilés.

"Vamos a respetar también las explicaciones que ha dado y que va a seguir dando la directora general de la Guardia Civil. Insisto, mantenemos la confianza y dejemos que la Justicia haga sus investigaciones y respetemos los tiempos de la Justicia", ha señalado.

Fuentes de Interior han dicho a EFE que tanto González como el director adjunto operativo (DAO) del cuerpo, Manuel Llamas, también ahora imputado, van a seguir ejerciendo sus funciones, al margen de que tengan la máxima colaboración con la justicia.

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Además, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que recibe con "absoluta tranquilidad" la decisión del juez, que circunscribe en "investigaciones embrionarias".

De forma similar, la vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, ha apelado a la presunción de inocencia y al respeto a la Justicia al ser preguntada por las nuevas imputaciones.

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También la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha dicho que el partido mantiene la confianza en González y que tiene que respetarse la presunción de inocencia, a lo que ha añadido que desarrolla una "excelente labor" al frente de la Guardia Civil.

Cuca Gamarra apunta a Margarita Robles

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo denunciaba este viernes que, "con Hacienda, con Transportes y con la Guardia civil bajo sospecha no se puede gobernar el país", en alusión a la investigación de la directora de este cuerpo armado. Para el líder del PP, "están todos tan hasta el cuello que no cesan a nadie. Su espada de Damocles son Leire, un testaferro, un alto cargo o cualquiera que quiera decir la verdad".

Más allá iba Cuca Gamarra, vicesecretaria de regeneración institucional del PP quien aseguraba que el Ministerio de Defensa también tiene obligaciones en el nombramiento del DAO, haciendo mención al Régimen del Personal y el Reglamento de la Guardia Civil que, según la dirigente del PP, señala a Robles "con la responsabilidad de instar el cese".

"Le exigimos a la ministra de Defensa que actúe", ha indicado en declaraciones a 'Telecinco' en las que además ha afirmado que si el Gobierno mantiene el apoyo tanto al DAO como a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, es porque Moncloa "es también parte de la cloaca". A su entender, "no hay justificación" para que estos cargos, como el del ministro Fernando Grande-Marlaska, sigan en sus puestos.

A su juicio, tanto Ferraz como Moncloa son "lo mismo" porque "las cloacas" que impulsó la exmilitante socialista Leire Díez comenzaron días después de la reflexión del presidente Pedro Sánchez por las investigaciones a su esposa. Según ha denunciado la dirigente del PP, desde el PSOE financiaron para "desestabilizar y obstaculizar la acción de la Justicia". "Esto es de máxima gravedad y es insostenible", ha remachado.

Gamarra ha dicho que el presidente del Gobierno acabaría imputado "si hay indicios" porque, según ha recordado, en España "nadie está por encima de la ley" y el Poder Judicial actúa en "igualdad de condiciones" ante quienes cometen delitos.

Gamarra ha añadido que Marlaska tiene que dimitir porque "conocía los contactos de la presunta organización criminal con su directora general de la Guardia Civil", pero se dedicó a "mentir, taparla y respaldarla".

Además, el PP del Senado ha recordado que solo hace dos días, el martes, en su segunda comparecencia en la comisión de investigación del caso Koldo, Marlaska se consideró responsable político de González y Llamas.

Contestó el ministro al senador del PP Fernando Martínez-Maíllo que "por supuesto" que asumía personalmente la responsabilidad política por la directora y el DAO, por lo que, según el PP del Senado, es hoy ya el día en el que le toca "asumir su palabra y dimitir".

También Vox ha pedido la dimisión de los tres, Marlaska, González y Llamas

La formación que lidera Santiago Abascal también ha denunciado la falta de respuesta del Gobierno ante estas informaciones. Para Abascal, "no les cesa porque esa trama criminal la dirige Pedro Sánchez". También ha hablado su secretario general, Ignacio Garriga, quien ha dicho que el ministro tendría que hacerlo ya si tuviera "algo de decencia" y ha augurado que también será imputado, porque ha dicho que tiene que "esperar la más que previsible citación judicial".

Asimismo, las principales asociaciones profesionales de la Guardia Civil han pedido que dimita su directora y su DAO. Lo han expresado en sendos comunicados las dos mayoritarias: AUGC y Jucil.

Cualquier guardia civil en su situación sufriría consecuencias inmediatas, por lo que, según la AUGC, "no cabe un doble rasero para la cúpula".

Jucil hace extensiva su petición de dimisión a Marlaska: "La permanencia (...) compromete gravemente el prestigio y la neutralidad de la institución".

Otras dos asociaciones no se han decantado por pedir dimisiones. AEGC lo hará cuando se den "indicios de culpabilidad" en las pesquisas judiciales, si eso ocurre próximamente, mientras IGC mantiene el respeto a la presunción de inocencia y pide "dejar trabajar a la Justicia".

Se han sumado a pedir dimisiones las principales asociaciones de mandos, ASESGC, UO y APCGC, mediante un comunicado conjunto, "dada la gravedad de los hechos".