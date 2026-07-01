Un juez ha dictado una orden de detención contra Vito Quiles que no ha podido ser ejecutada al no estar en su puesto de trabajo

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Un juez ha ordenado una detención de Vito Quiles, una medida que por el momento no ha podido ejecutarse al no ser localizado por la Policía en su lugar de trabajo.

Así lo ha confirmado 'EFE'. El encausado cuenta al menos con una causa penal abierta relacionada con su presencia en el domicilio de la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, tras el apagón de abril de 2025, donde habría proferido declaraciones en las que cuestionaba la gestión de sus responsabilidades. Las fuentes consultadas por la agencia no han concretado el procedimiento exacto por el que se ha dictado la orden de arresto.

En paralelo, Quiles ha estado vinculado a otros procedimientos judiciales, entre ellos denuncias por presunto acoso presentadas por Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y por la analista política Sarah Santaolalla. No obstante, ambas causas habrían sido archivadas de forma provisional. Tras la difusión en los medios del intento de detención, Quiles ha publicado un mensaje en X en tono irónico: "He salido a por el pan, vuelvo en 15 minutos".

Vito Quiles se encontraría en su domicilio y tendría previsto acudir este jueves a una comisaría

Según han indicado fuentes del despacho Ospina Abogados, que representa al investigado, no tienen constancia oficial de la orden de detención, aunque confirman que agentes policiales se personaron en su lugar de trabajo para proceder al arresto sin lograr localizarlo.

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Desde su defensa han señalado además que Vito Quiles se encontraría en su domicilio y que tiene previsto acudir este jueves a una comisaría para aclarar la situación.