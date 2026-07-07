Iñaki Aguado Laura Sólvez 07 JUL 2026 - 21:43h.

La mujer del presidente del Gobierno no ha podido acudir a Ankara debido a la decisión judicial del juez Antonio Viejo

El gobierno responde al juez que Begoña Gómez “no tiene posibilidad ni tiene intención de fugarse”

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido en la primera jornada de la cumbre de la OTAN que se celebra este martes y miércoles en la capital de Turquía, Ankara, el compromiso de España con la Alianza Atlántica, el mismo día que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cargado contra los aliados por no haberle ayudado en su guerra contra Irán.

Así lo ha hecho en un mensaje en redes sociales publicado tras ser recibido por el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en el palacio presidencial turco. Sánchez ha compartido una foto de familia con todos los jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN, con sus respectivas parejas, imagen en la que no aparece la mujer del presidente, Begoña Gómez.

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Poco antes, a su llegada al aeropuerto de Ankara, el presidente del Gobierno ha sido recibido por una comitiva turca que le ha entregado dos ramos de flores, ya que uno estaba previsto que fuera dado a su esposa, Begoña Gómez, que no ha acudido a la cumbre por una decisión judicial.

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En concreto, un juez ha denegado a Gómez la autorización para viajar a la cumbre de la OTAN en Turquía, a pesar de que sí le ha permitido desplazarse a Reino Unido entre los días 8 y 10 de julio para asistir a la graduación de su hija. La decisión ha sido adoptada por el magistrado Antonio Viejo --en sustitución del instructor de la causa, Juan Carlos Peinado, actualmente de vacaciones.