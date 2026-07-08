Es la cuarta víctima mortal que se registra en las piscinas catalanas desde que comenzase la campaña de baño el pasado 15 de junio

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LleidaUna niña de seis años ha muerto al ahogarse en una piscina del complejo deportivo del barrio del secà de Balaguer, en la comarca de Noguera, Lleida, tal como ha informado el Govern de Cataluña.

Todo ocurrió durante la tarde de ayer, martes 7 de julio, poco antes de las 19:58 horas, cuando los servicios de Emergencias recibieron el aviso de lo ocurrido. Hasta el lugar se desplazaron inmediatamente tres ambulancias y un equipo de psicólogos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), pero no pudieron hacer nada por salvar la vida de la menor, como han explicado a través de un comunicado.

Cuatro muertos por ahogamiento en Cataluña desde el inicio de la campaña de baño

Con la menor, según ha señalado el Govern, ya son cuatro las víctimas mortales que se registran en las piscinas catalanas desde que comenzase la campaña de baño el pasado 15 de junio, siendo el caso de la niña de seis años el primero que ocurre en la provincia de Lleida.

Además, se ha atendido a una veintena de personas por ahogamientos en piscinas de la comunidad catalana desde esa fecha, siendo en en su mayoría niños, por lo que se llama a extremar las precauciones y ceñirse a los consejos y recomendaciones frente a estas situaciones.

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Al respecto, igualmente, el Ejecutivo catalán ha recordado que durante la campaña de baños de 2025 se registraron cuatro ahogamientos mortales en piscinas catalanas, lo que supone la misma cifra en apenas tres semanas desde el inicio de la temporada.

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Ante estos hechos, desde Protección Civil, por su parte, han recordado la importancia de extremar las precauciones en playas, piscinas y aguas interiores durante el verano, así como han indicado que en el caso de observar un posible ahogamiento se avise al servicio de socorrismo pertinente o se llame al teléfono 112.