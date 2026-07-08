Los toros de Herederos de D. José Cebada Gago, de Medina Sidonia, han protagonizado el segundo encierro de los Sanfermines 2026

El primer encierro de San Fermín 2026, íntegro: los toros de Fuente Ymbro protagonizan una rápida y masificada carrera

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PamplonaSeis toros de Herederos de D. José Cebada Gago, de Medina Sidonia (Cádiz), conocidos por su bravura, su velocidad y peligrosidad en la carrera, han protagonizado este miércoles 8 de julio el segundo encierro de los Sanfermines 2026.

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La manada ha partido puntual de los corrales de Santo Domingo, donde los toros pasan la noche a la espera de que suene el cohete que da inicio al encierro a las 8 de la mañana tras los tradicionales cánticos a San Fermín.

El segundo encierro de los Sanfermines 2026

Encabezados por los cabestros, los astados de Medina Sidonia, conocidos por su bravura y peligrosidad, han ido cogiendo velocidad hasta el contacto con los corredores, sin llegar en ningún momento a abrir grandes huecos. El ritmo lo han mantenido a lo largo de todo el recorrido de forma que, a diferencia de lo sucedido el año pasado en el que los Cebada Gago necesitaron más de cinco minutos para completar el recorrido, en esta ocasión lo han hecho en 2 minutos y 26 segundos.

Un cabestro con un toro negro a su derecha han guiado a la torada por la cuesta de Santo Domingo y de esa forma ha cruzado la plaza Consistorial, con alguna caída de corredores, y Mercaderes para dirigirse a la curva con Estafeta que han cruzado sin incidencias. En una calle Estafeta repleta de corredores, al igual que prácticamente todo el recorrido, el grupo se ha estirado sin llegar a romperse y con escasos huecos entre los animales.

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En este tramo se han sucedido las caídas, que se han repetido en el tramo de Telefónica, zona en la que ha sido atendido un corredor por una cornada en el brazo. Dos toros han tomado la cabeza y el grupo se ha separado unos metros en la entrada del callejón lo que ha hecho que hayan entrado separados unos metros en el coso pamplonés abarrotado de espectadores. Con caídas de corredores pero sin mayores incidencias han entrado en chiqueros.

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El año pasado, los Cebada Gago protagonizaron un encierro muy peligroso, que dejó dos corredores heridos por asta: un hombre de 38 años y natural de Caravaca de la Cruz (Murcia) que fue corneado en la axila en la calle Estafeta y un corredor colombiano de entre 25 y 30 años que recibió una herida superficial por asta de toro en la cuesta de Santo Domingo.

Otros seis corredores fueron trasladados al hospital por diversos traumatismos.

La ganadería gaditana ha desplazado a Pamplona un lote de ocho toros de capas oscilantes entre los cárdenos, negros y un sardo, con nombres como Palillero, Destacado, Juncal, Filósofo, Branador, Manijero, Pintado o Cepillito. Sus pesos oscilan entre los 555 y 610 kilos.

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