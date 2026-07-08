El presidente del Gobierno ha anunciado que España se sumará a las fuerzas terrestres avanzadas en Finlandia para proteger la región ártica

La reacción de Pedro Sánchez al ver que le recibían con un ramo de flores para Begoña Gómez en la cumbre de la OTAN

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles, que España se va a sumar a la misión de la OTAN con fuerzas terrestres avanzadas en Finlandia para proteger la región ártica.

En esta misión participan también una decena de países aliados: Canadá, Dinamarca, la propia Finlandia, Francia, Alemania, Islandia, Países bajos, Noruega, Portugal, Suecia y Reino Unido, para aumentar su responsabilidad en la defensa del Atlántico Norte, el Báltico y el Océano Ártico.

Sánchez ha hecho este anuncio en la rueda de prensa tras la cumbre de la OTAN que se ha celebrado en Ankara (Turquía), en la que ha subrayado el compromiso de España con la Alianza, subrayando que en este momento España lidera misiones en Irak, en el Atlántico Norte y presta apoyo esencial en los flancos sur y este de Europa.

Para Sánchez, la participación en todos estos lugares refleja el "firme compromiso" de España, un país del sur de Europa, con la OTAN y con la aproximación de 360 grados que es "total y absoluta".

Sánchez defiende que España es un "aliado con principios"

Además, mantiene línea trazada sobre la postura de España como "un aliado con principios" que está cumpliendo con sus compromisos de inversión como de capacidades. Así lo defiende el jefe del Ejecutivo español en un tenso contexto, donde Donald Trump ha insistido en reprochar a los aliados no apoyarlo en la guerra contra Irán y su interés por hacerse con Groenlandia.

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Pedro Sánchez ha trasladado este mensaje del "cariz europeo" y de la unidad y la cohesión de la Alianza para "afrontar los retos de futuro", según fuentes gubernamentales. Durante la reunión del Consejo del Atlántico Norte, también ha hecho hincapié sobre Ucrania, que representa "otra de las prioridades para España" que defiende, han explicado desde Moncloa, "en coherencia con su política exterior", un apoyo continuado, sostenido y predecible.