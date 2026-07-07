España ha aumentado el gasto militar un 154% hasta alcanzar los 35.400 millones de euros este año

Trump asegura que Rusia "siente la presión" para poner fin a la guerra y espera avances en la cumbre de la OTAN

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Pedro Sánchez acude, este martes, a la cumbre de la OTAN, en Ankara en la diana de Donald Trump, que insiste en criticar que el Gobierno de España no llevar el gasto en defensa hasta la cantidad del 5%, que exige Estados Unidos. El jefe del Ejecutivo está dispuesto a rebatir con datos que nuestro país ha cumplido con su compromiso.

Trump no ha perdido la oportunidad para llamarnos de todo, sin medias tintas. "España es un desastre. España es terrible", "no quieren pagar, ha dicho delante del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que no dijo nada a nuestro favor. "No tengo muchas discrepancias con el Presidente de los Estados Unidos", ha comentado el exmandatario de los Países Bajos.

La negativa de España de llegar al 5% del PIB de gasto en Defensa en la cumbre de hace un año, (La Haya) acabó con un distanciamiento en la foto de familia y los insultos de Donald Trump.

Sánchez va a coincidir en Turquía con Trump y Rutte pero va a mantener firme su defensa de destinar el 2,1% del PIB al gasto militar, que fue el compromiso de nuestro país y que nos coloca muy por encima de la media europea y de Canadá. El gobierno de España defiende que aumentarlo pondría en peligro el estado del bienestar, aunque al republicano sigue molestándole que nuestro país no le ha cedido nuestras bases militares para atacar a Irán.

Los datos de España en la Cumbre de la OTAN contra las críticas de Trump

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz ha reafirmado la posición del Ejecutivo respecto a las expectativas de la cita de la Alianza: "España acude a esta cumbre con la tranquilidad con los deberes hechos y los datos en la mano, demostrando que España siempre cumple con sus compromisos".

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Para acallar a Trump, el presidente del Gobierno ha echado mano a la calculadora para demostrar con números que España ha aumentado el gasto militar un 154% hasta alcanzar los 35.400 millones de euros este año.

Sánchez responderá con cifras sobre el compromiso de España con la OTAN con datos de la propia alianza: como el hecho de que su Comité de Política y Planes de Defensa confirmara que el país había logrado sus objetivos de capacidades fijados para 2025, con un grado de cumplimiento superior a la media europea y a otros países como Canadá.

Nuestro país es el tercer aliado con más tropas en misiones de paz de la OTAN con 3.000 soldados que aumentan a 4.500 bajo la bandera de las Naciones Unidas.