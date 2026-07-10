Manuel Pimentel 10 JUL 2026 - 13:17h.

Los trabajadores del servicio de recogida de basura mantienen una huelga indefinida para reclamar mejoras laborales y salariales

El Ayuntamiento asegura que intenta conciliar entre la plantilla y la empresa concesionaria, a la que penalizará por incumplimiento de contrato

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Córdoba“Drámatica”. Así define Pepe Solano, alcalde de Las Cabezas de San Juan, Sevilla, la huelga de basura que afecta al municipio desde el 1 de julio. Ya son diez días de acumulación en las calles de residuos ‘cociéndose’ bajo las temperaturas de 40 ºC que se han registrado durante los últimos días y que supone una amenaza a la salubridad.

Los trabajadores de FCC, la empresa concesionaria del servicio de recogida de basura, mantienen una huelga indefinida para reclamar mejoras salariales como cobrar, al menos, el salario mínimo interprofesional, y mejoras laborales como la conciliación familiar.

El actual equipo de gobierno, liderado por Izquierda Unida, señala directamente al modelo de privatización implantado hace más de una década por la anterior coporación del PSOE como la raíz del problema.

Una semana sin servicios mínimos

El problema se ha agravado debido a que los servicios mínimos obligatorios no comenzaron hasta una semana después del inicio de la huelga. Estos servicios mínimos no se han puesto marcha hasta que el consistorio pidiera a la Junta de Andalucía un informe técnico-sanitario. Documento que, según el alcalde del municipio, concluyó la existencia de un 'posible riesgo para la salud de los humanos'.

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Una situación que ha llevado al consistorio a enviar dos camiones para recoger "tanto el entorno como lo que hay en el interior de los contenedores" y reducir así el riesgo de insalubridad. Pero aclaran que "desde el Ayuntamiento no se han querido tomar medidas que pudieran reducir los efectos de la huelga".

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“Nosotros apoyamos a los trabajadores y la defensa de sus derechos, pero también apoyamos que la huelga se haga como marca la ley, con unos deberes y obligaciones que en este caso es el cumplimiento de los servicios mínimos”, asegura el regidor.

Por ahora, desde el martes se mantienen los servicios mínimos con la recogida parcial de las toneladas de basura que se han acumulado en la localidad, provocando "mucha peste, bichos y ratas" como afirman los vecinos.

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El Ayuntamiento asegura mediar

Desde el Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan trasladan que se está llevando a cabo "una continua mediación desde el minuto uno" ante la falta de entendimiento entre la empresa y los trabajadores.

Asimismo, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el inicio de un expediente por incumplimiento de contrato contra la empresa adjudicataria que, según detallan, puede acarrear sanciones de 25.000 euros hasta el 10% del presupuesto de la licitación.

Por otro lado, se ha celebrado una mesa electoral que da inicio al proceso de elecciones sindicales, una medida que creen "será el principio de la solución" y que "no podría haberse llevado a cabo sin la mediación por parte del Consistorio". Este viernes ha tenido lugar las elecciones sindicales, un paso con el que el alcalde espera estar más cerca de poner fin al conflicto, informan fuentes muncipales a Informativos Telecinco.

Medidas extraordinarias

Ante esta huelga de basura indefinida, que de momento no parece tener una solución a la vista, un bando municipal pide a los vecinos que eviten sacar la basura todos los dias. También solicita que no arrjen basuras o residuos en los espacios públicos.

Por otro lado, se han suspendido temporalmente la recogida de enseres y el servicio del Punto Limpio, por lo que el bando ruega no depositar muebles o electrodoméssticos en los puntos de recogida.

Además, recuerdan a los establecimientos de hosteleria, como bares y restaurantes, que están obligados a mantener limpia la vía pública y a poner papeleras junto a las terrazas, que deberán limpiezar tras finalizar la jornada.

"Desde el Ayuntamiento se continuará realizando un seguimiento permanente de la situación, manteniendo informada a la población y actuando como mediadores entre empresa y trabajadores para que lleguen a un acuerdo y el servicio recupere la normalidad lo antes posible", han informado.