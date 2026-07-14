La reacción de Pedro Sánchez tras conocer la condena a su hermano

Pedro Sánchez ha conocido la condena a su hermano mientras se encontraba en París

Las reacciones políticas a la condena al hermano de Pedro Sánchez: desde la defensa del Gobierno al ataque del PP y su denuncia de 'lawfare'

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ParísEl presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha conocido la sentencia que condena a su hermano, David Sánchez, a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación mientras se encontraba en París, donde ha asistido como invitado a los actos de la Fiesta Nacional de Francia junto a otros líderes europeos.

Las cámaras han captado al jefe del Ejecutivo consultando de forma reiterada su teléfono móvil durante el desfile militar, en un momento marcado por la resolución judicial conocida este lunes. Sánchez no ha realizado declaraciones sobre la condena durante el acto oficial.

El Gobierno considera una injusticia condenar sin pruebas a un inocente David Sánchez

El Gobierno considera una barbaridad y una injusticia que la Audiencia de Badajoz haya condenado a nueve años de inhabilitación a David Sánchez, hermano del jefe del Ejecutivo, porque creen que es evidente que es inocente y que se ha tomado esa decisión contra él sin prueba alguna.

Tras la decisión de la Audiencia de Badajoz, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha confiado en que instancias superiores judiciales constaten esa inocencia, y en ello han incidido fuentes del Ejecutivo ante el recurso que dan por seguro que se presentará a esa sentencia.

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Una inocencia de la que están convencidos igualmente en el caso del expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo, que ha sido condenado en la misma sentencia a 18 años de inhabilitación para empleo público como autor de dos delitos de prevaricación administrativa por la contratación de David Sánchez.