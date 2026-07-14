El PP asegura que la condena al hermano de Sánchez haría "caer" a un Gobierno y afea a los socios que denuncien 'lawfare'

David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, condenado a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación

Compartir







BadajozLa Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, a la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por un tiempo de nueve años. La sentencia considera a David Sánchez como autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa.

Como era de esperar, las reacciones políticas no han tardado en producirse nada más conocerse la noticia. Desde el Gobierno se insiste en que el hermano de Sánchez es "inocente" y espera que instancias superiores corrijan su condena.

PUEDE INTERESARTE La UCO confirma que el PSOE pagó 43.225 euros a la exmilitante Leire Díez

La reacción del Gobierno a la sentencia

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha defendido la "inocencia" de David Sánchez, hermano del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que este mismo martes ha sido condenado a nueve años de inhabilitación para ejercer un cargo público y espera que instancias judiciales superiores corrijan la sentencia.

PUEDE INTERESARTE González Amador pide acelerar la investigación sobre sus relaciones mercantiles

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, apenas una hora después de la publicación de la decisión judicial, la portavoz del Gobierno ha cargado contra el proceso, señalando que la denuncia partió de una "organización ultraderechista" y que la Fiscalía pedía su absolución.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Así que, como les trasladamos siempre, confianza en la Justicia y que en instancias superiores se constate la inocencia de David Sánchez, que es en lo que creemos", ha recalcado.

Feijóo dice que la condena al hermano de Sánchez confirma que nadie está por encima de la ley "sea familia de quien sea"

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que la condena a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, confirma que "nadie" está por encima de la ley, "sea familia de quien sea". Además, ha resaltado que se trata de la "tercera condena" a su entorno, tras la del exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz y el exministro José Luis Ábalos.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El jefe de la oposición ha recordado las declaraciones del propio presidente del Gobierno cuando dijo que "la verdad acabará imponiéndose". "Pues aquí está: la tercera condena en su entorno, tras la del exfiscal y la de Ábalos, y por unanimidad de la sala de la Audiencia Nacional de Badajoz", ha enfatizado.

En un mensaje en 'X', Feijóo ha afirmado que el hecho de "nadie esté por encima de la ley, sea familia de quien sea, habla bien de nuestro Estado de Derecho y debería reconfortar a todos los españoles".

El PP dice que la condena al hermano de Sánchez haría "caer" a un Gobierno y afea a los socios que denuncien 'lawfare'

En la misma línea, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado que la condena a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, haría "caer" a un Gobierno en "cualquier país" y ha señalado que el jefe del Ejecutivo, "hace mucho tiempo que tendría que haber dimitido", recordando también las condenas a su fiscal general del Estado y a su exministro de Transportes José Luis Ábalos. Además, ha denunciado que los socios del PSOE apunten a la existencia de 'lawfare' en el caso de su hermano.

"He escuchado atónita a otros portavoces, que dicen que esto es un caso de primero de 'lawfare' sin haberse leído el auto", ha manifestado, para recomendarles leer los fundamentos y hechos probados del fallo en los que se acredita que el hermano del presidente "conocía que le iban a regalar una plaza", "simuló la legalidad en el concurso" de la misma y "sabía" que "estaba cobrando por no ir a trabajar".

El PNV ve "fuerte" la condena al hermano del presidente del Gobierno, a la espera de leer la sentencia

Por otro lado, la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, considera "fuerte" la condena a nueve años de inhabilitación impuesta a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, aunque ha rehusado hacer más comentarios al respecto hasta leer la sentencia.

"Es una condena fuerte, importante", ha comentado en los pasillos del Congreso. Preguntada en qué posición deja esta sentencia al jefe del Ejecutivo, se ha limitado a decir que, antes de la condena al hermano del presidente, la política española ya estaba inmersa en una situación de "crispación en torno a la corrupción".

PSOE dice que el hermano de Sánchez es "inocente" y que la sentencia es parte de una estrategia de desgaste al Gobierno

Sin embargo, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha defendido la inocencia de David Sánche y Miguel Ángel Gallardo, el expresidente del PSOE de Extremadura, tras la sentencia. Y ha insistido en que este caso "forma parte de una estrategia para desgastar al Gobierno".

Torró ha insistido en que tanto Sánchez como Gallardo "son inocentes" y por tanto cuentan "con el apoyo del PSOE". En este sentido, la secretaria de Organización ha denunciado que "cuando se persigue a personas inocentes por ser familiares del presidente del Gobierno y el ruido se impone a los hechos, pierde la democracia".

"La propia sentencia no da por probado que se ejerciera ninguna presión o influencia. No hay que olvidar que todo este proceso nace de una denuncia de Manos Limpias basada en 'fake news' y que tanto la defensa como la Fiscalía sostuvieron que no existía base penal suficiente y pidieron la absolución", ha apostillado Torró.

Patxi López tacha de "barbaridad" la condena a David Sánchez: "Es insoportable tener que acatar una sentencia tras otra"

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha calificado este martes de "auténtica barbaridad" la condena a nueve años de inhabilitación impuesta a David Sánche y considera "insoportable tener que atacar una sentencia tras otra" contra el entorno del partido y de su líder, Pedro Sánchez.

En palabras de López en los pasillos del Congreso, la sentencia supone "el triunfo de la estrategia de la ultraderecha" ya que el procedimiento judicial fue "iniciado por la ultraderecha", que, ha relatado, llegó a acusar a David Sánchez de disponer de un millón de euros "de manera injustificada" y de fraude fiscal. "Según se iban cayendo estas causas, se iban a por otras", ha esgrimido.

Montero lamenta la condena al hermano de Sánchez porque cree que su caso merecía una "absolución inmediata"

La que también se ha pronunciado ha sido la vicesecretaria general del PSOE federal y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, que ha lamentado la pena de nueve años de inhabilitación impuesta a David Sánchez y ha considerado que su caso merecía una "absolución inmediata".

La líder del PSOE-A ha explicado que no conocía "exactamente el auto" judicial, y que habrá que "leerlo en profundidad", pero ha apostillado que sí conoce "el caso", y considera que "este tipo de juicios, como ocurrió con el del fiscal general del Estado" Álvaro García Ortiz, bajo su "punto de vista, requería la absolución inmediata".

Puente avisa tras el fallo contra el hermano: se tensan "las costuras de las instituciones" para "derribar al Gobierno"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que "esta época se estudiará" como "aquella en que se tensaron las costuras de nuestras instituciones más esenciales" para "derribar a un Gobierno".

A través de un mensaje en la red social 'X', Puente ha insistido en que esto se debe a la "incapacidad" de cambiar de Gobierno "por las urnas", tras la publicación del fallo que también condena al expresidente del PSOE de Extremadura Miguel Ángel Gallardo como autor de dos delitos de prevaricación administrativa.

"Esta época se estudiará en los libros de historia como aquella en la que se tensaron las costuras de nuestras instituciones más esenciales con la única finalidad de derribar a un gobierno ante la incapacidad de hacerlo por las urnas", ha afirmado el titular de Transportes.