Seguridad, precio de la vivienda, pensiones: algunas de las grandes incógnitas de un día histórico.

El fin de la Verja entre España y Gibraltar, un momento histórico: "Hemos luchado muchísimo por esto"

Compartir







"Yo de pequeña me recuerdo venir con mis padres y mis hermanos aquí a la frontera a hablar con mi familia que estaba al otro lado de la verja". El derribo de la Verja marca un antes y un después para miles de vecinos que la han cruzado cada día durante décadas. Entre los vecinos hay tanta esperanza como incertidumbre.

"Lo veo bien porque haya una libertad de cruce de la frontera con la Verja abierta." El acuerdo abre una nueva etapa, aunque todavía quedan muchas incógnitas por despejar. "Hay tantos temas que no sabemos cómo puede funcionar: los trabajadores, el tema de las aduanas, las mercancías, los impuestos...", informan José Palacios y Elsa Ascaso.

Esa, la de los impuestos, es una de las dudas del presidente andaluz, Juanma Moreno y también, del líder del PP, Albeto Núñez Feijóo reclaman que a ambos lados exista una igualdad fiscal real y no suponga una desventaja para España.

Para el alcalde de La Línea, José Juan Franco Rodríguez, la partida no ha hecho más que empezar. "Esperemos, empezando por el Gobierno de España y el Gobierno de la Junta, estemos a la altura y podamos llegar a buen puerto."

La cooperación entre España y Gibraltar será clave contra el blanqueo y el delito económico, mientras que el menor diferencial fiscal resta atractivo al contrabando.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Paco Mena, presidente de la Coordinadora Alternativas, la Federación Provincial Nexos y la Fundación Márgenes y Vínculos señala que ahora tocará "colaborar entre ambas policías sobretodo, en el blanqueo de capitales que es muy importante. Yo espero que esa colaboración sea fluida y que de muy buenos frutos".

Gibraltar mantendrá, eso sí, su régimen tributario propio, aunque la mayor integración genera expectativas de crecimiento.

El portavoz de Ascteg, Juan José Uceda, ve la caída de la Verja como algo más positivo: "El hecho de que la frontera se abra y facilite los entendimientos económicos no tiene más remedio que ser positivo, y ¿por qué? Porque ha habido una ciudad importantísima como es Luxemburgo que fue la primera donde se gestionó el tema de zona Schengen y es la segunda con mayor PIB no de Europa, sino del mundo".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Y, aunque queden muchos detalles por definir, la esperanza allí es la misma: que la frontera deje de ser una barrera para convertirse en una oportunidad.

No solo eso. Juan José Uceda reconoce que "La Línea ha sido una ciudad abandonada de toda la vida y a ver si ahora recuperamos lo que nunca hemos tenido y es que podamos ser una ciudad normal y prosperar como han prosperado otras ciudades".

Francisco Ponce, Presidente del Círculo de Trabajadores y Pensionistas Españoles en Gibraltar se acuerda de las colas kilométricas que se formaban, "y ya no se van a formar. Van a tener vía libre y van a poder llegar a su casa en poco tiempo, no que tengan que soportar tres y cuatro horas de cola".

Los ciudadanos reconocen que habrá que tener más contacto si cabe con "nuestros amigos de La Roca", mientras otros desean que la seguridad no se pierda. La realidad es que costará adaptarse a los nuevos tiempos, pero participando en la Comunidad Europea y la OTAN no se podría entender un cierre como el que se ha sufrido tantos años.

Y un mensaje final: "Yo espero que se disuelva la rabia que se creó en aquel entonces y que podamos volver a convivir como antes del cierre de la verja".