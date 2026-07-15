Cree que ese acuerdo debe ser "completado" para que "una buena noticia no se convierta en una debilidad para España"

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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que el acuerdo con Gibraltar debe ser "completado" para que "una buena noticia no se convierta en una debilidad para España". Por ello, ha coincidido con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en que "no hay prosperidad compartida sin equiparación fiscal".

Moreno reclama igualdad fiscal real

Moreno ha animado a "avanzar en igualdad fiscal real" para que la eliminación de la Verja de Gibraltar "no sea una oportunidad perdida". "Hay que suprimir las barreras físicas pero también las invisibles, que frenan el desarrollo de la comarca", ha afirmado en un mensaje publicado en X. "Coincido con Moreno en que no hay prosperidad compartida sin equiparación fiscal. Mi compromiso es defenderlo desde el Gobierno, así como garantizar la concreción de todos los intereses españoles donde está representada la soberanía nacional: en el Congreso de los Diputados", ha declarado Feijóo en la misma red social.

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En cuanto a la "prosperidad compartida" entre el Campo de Gibraltar y el Peñón que facilitará el acuerdo, fuentes del PP advierten de que "en ningún momento se detallan inversiones, programas o qué transferencias se van a realizar".

Según el PP, "no cabe prosperidad compartida sin una equiparación fiscal", pero en el acuerdo no hay nada que "sirva para luchar contra el paraíso fiscal de Gibraltar". El Gobierno retiró a finales de junio a la colonia británica de su lista de paraísos fiscales.

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El PP tacha de "fraude" la aplicación provisional del acuerdo

Además, el PP ha calificado este miércoles de "fraude" la entrada en vigor provisional del acuerdo sobre Gibraltar sellado entre la UE y el Reino Unido, denunciando una vez más que no haya sido ratificado por las Cortes y criticando al Gobierno por no haber aprovechado la "posición de ventaja negociadora" que planteaba el Brexit con respecto al Peñón.

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"La aplicación provisional desde hoy, 15 de julio, es un fraude", han sostenido fuentes populares, subrayando que supone la entrada en vigor de "un sistema sin ningún tipo de aprobación parlamentaria, tampoco la del Parlamento Europeo", ya que aún está pendiente la ratificación definitiva.

Como ya ocurrió el pasado febrero, cuando se hizo público el texto del acuerdo cerrado en diciembre tras cinco meses de negociaciones, desde el PP defienden que el acuerdo "debe ser debatido y votado en las Cortes" por razones constitucionales, para lo que remiten al artículo 94.1 de la Constitución, y "por sentido democrático".

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"Lo que afecta a los españoles lo deben decidir los españoles", han sostenido desde Génova, denunciando la "doble trampa" que, a su juicio, ha empleado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para impedir que el texto fuera debatido y refrendado por el Congreso y el Senado.