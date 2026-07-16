El juez Peinado abrió una causa contra Begoña Gómez a partir de informaciones publicadas y recopiladas por el sindicato Manos Limpias

La Audiencia de Madrid mantiene el juicio con jurado contra Begoña Gómez pero levanta las medidas cautelares

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Dos años después seguimos hablando del caso Begoña Gómez y el tira y afloja de las partes: el juez Juan Carlos Peinado ha ido dando sucesivos pasos, cada vez más polémicos, como la imposición de medidas cautelares, que este jueves, la Audiencia Provincial de Madrid ha dejado sin efecto. El periodista Lorenza García Campoy desglosa el tema de actualidad y explica cómo ha evolucionado hasta aquí.

Todo ocurrió muy rápido y de forma inesperada, en abril de 2024, cuando se empezaron a publicar diferentes informaciones periodísticas, la mayoría en El Confidencial, que apuntaba a dos vías supuestamente ajenas a la legalidad. Una era las supuestas relaciones entre el presidente de Air Europa, Javier Hidalgo y la esposa del presidente del Gobierno con el objetivo de beneficiar al empresario. Esa línea, sin embargo, a pesar del ruido tuvo poco recorrido y fue desestimada.

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Había más contra la esposa de Pedro Sánchez, que según estas informaciones, había entregado cartas de recomendación a concursos en lo que participaba el empresario Juan Carlos Barrabes.

A esto le siguió el impulso decisivo del sindicato de ultraderecha, Manos Limpias, que juntando. toda esta información, denunció de 7 páginas juntando los datos y alguno más que acabó siendo descartado porque eran directamente falsos.

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Pocos días después, el juez Peinado abrió diligencias y fue dando forma a la causa que ha ido cambiando y evolucionando mucho, con muchas correcciones de la Audiencia Provincial de Madrid, que finalmente este jueves también ha anulado los dos delitos por corrupción en los negocios y apropiación indebida por los que imputaba a Begoña Gómez.

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La Audiencia Provincial frena a Peinado pero avala el juicio a Begoña Gómez por dos delitos

La Sala de la Audiencia, por mayoría de sus cinco magistrados, ha decidido que "los indicios expuestos no permiten concluir que las empresas implicadas hubieran realizado pagos personales, concedido ventajas específicas o abonado retribuciones injustificadas a favor de Begoña Gómez o Cristina Álvarez, ni que tales beneficios hubieran condicionado de forma efectiva un favorecimiento indebido en el ámbito del tráfico económico".

Y así se ha desmontado parcialmente las principales imputaciones contra la esposa de Sánchez por las que la acusación particular pedía 24 años de prisión.

Los magistrados, sin embargo, sí han avalado otra parte importante de la causa contra la mujer del presidente del Gobierno, avalando que sea juzgada por un jurado popular por los otros dos delitos que restan, tráfico de influencias y malversación. Consideran verosímil que consiguiera su puesto, en la Universidad Complutense de Madrid, gracias a la influencia que le otorga ser la esposa de Pedro Sánchez.