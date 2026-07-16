Asun Chamoso 16 JUL 2026 - 12:14h.

Abogados Cristianos ha presentado una denuncia en Barcelona y otra en Tarragona

La madre quiere que se identifique a los presuntos agresores aportando el diario de Noelia

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Barcelona"Estoy convencida de que mi hija no quería que esto quedara impune. Por eso habló de las violaciones antes de morir y por eso, el mismo día de su eutanasia, me entregó su diario. Ahora me toca a mí luchar para que se haga justicia". Es la decisión de Yolanda Ramos, la madre de Noelia Castillo, la joven que recibió la eutanasia el 26 de marzo después de dos años de proceso judicial.

La madre de Noelia ha anunciado que ha acudido a la Fiscalía para que investigue las dos presuntas violaciones que sufrió su hija que, según sostiene, desencadenaron el proceso que terminó con la eutanasia de Noelia. "He decidido denunciar a los hombres que hicieron tanto daño a mi hija. Lo hago porque siento que eso es lo que ella quería. Noelia habló de las violaciones en televisión. El mismo día que ella murió me dio su diario, y cuando yo lo leí entendí muchas cosas. Yo siento que mi hija quería que algún día se supiera toda la verdad", explica Yolanda Ramos.

Representada por la Fundación Española de Abogados Cristianos, ha presentado dos denuncias ante las Fiscalías de Barcelona y Tarragona. "Por eso, he decidido ir a Fiscalía porque no puedo quedarme de brazos cruzados. A mi hija ya no me la van a devolver, pero tampoco quiero que todo esto quede en el olvido. Lo hago por ella, y también por otras chicas que les ha pasado lo mismo y ellas no lo denuncian. Esto no es justo. Yo solamente quiero justicia. Es lo único que puedo hacer por mi hija Noelia Castillo, que nunca la olvido", subraya.

Un diario de Noelia Castillo con nuevos datos sobre las violaciones

La decisión de la madre de Noelia Castillo, que ha comunicado en un vídeo, llega después de que su hija le entregara, el mismo día de su eutanasia, un diario en el que hay nuevos datos sobre las violaciones. Un manuscrito, que se ha aportado junto a las denuncias presentadas ante la Fiscalía, en el que habría escrito detalles de dos agresiones sexuales.

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La denuncia ante la Fiscalía de Barcelona es por unos hechos cuando Noelia residía en Barcelona, donde empezó una relación sentimental con un joven pakistaní, con el que mantuvo una relación de cuatro años, que la obligó a mantener relaciones sexuales, según anotó la joven.

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La segunda, ante la Fiscalía de Tarragona, porque sucedió en Salou en 2022. Tal como detalla la joven en su diario manuscrito conoció a un camarero en un bar un sábado por la noche, y en un domicilio fue alcoholizada, drogada y violada por él y dos amigos. Noelia le contó a su madre cómo lo escuchaba todo, pero no era capaz de moverse ni hacer nada. Tres días más tarde, el 4 de octubre, intentó suicidarse lanzándose por un balcón. Quedó parapléjica y postrada en una silla de ruedas. A partir de ahí, intentó quitarse la vida hasta en tres ocasiones.

La denuncia presentada por Abogados Cristianos solicita a la Fiscalía que se investiguen los hechos, "se identifique a los responsables y se juzgue a los presuntos agresores" porque el fallecimiento de Noelia no impide perseguir penalmente esos delitos.

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Noelia Castillo se ha convertido en la persona más joven de España en recibir la eutanasia con 25 años. Su deseo de morir dignamente había pasado por el Tribunal Supremo, el Constitucional y el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, el último en avalar su eutanasia.