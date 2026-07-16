Levanta las medidas cautelares y retira los delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias

Begoña Gómez entrega al juez sus billetes a Londres, le replica que suprimió los sellos en los pasaportes y le acusa de vulnerar derechos

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La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado que se continúe el procedimiento de juicio con jurado contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, por dos delitos, tráfico de influencias y malversación, sobreseyendo los otros dos por los que la acusaba el juez Juan Carlos Peinado.

La Sala, además, ha levantado las medidas cautelares que impuso el juez Juan Carlos Peinado y que tanta polémica han levantado, al retirarle el pasaporte a la mujer del presidente del Gobierno y obligarla a firmar en los juzgados. La Audiencia descarta riesgo de fuga que apreciaba el magistrado, aunque todo ello "sin perjuicio de que ambas estén localizadas en todo momento".

La Sala de Apelaciones de la Audiencia madrileña considera que hay indicios de que Begoña Gómez pudo cometer los delitos de tráfico de influencias y malversación, que le imputa Peinado y por los que la acusación popular que encabeza la asociación ultracatólica Hazte Oír, le pide 24 años de prisión.

A Cristina Álvarez, solo le atribuye el delito de malversación en relación con el presunto desvío del programa informático creado por la cátedra de la UCM.

En el Auto de la Audiencia Provincial, se recoge la posibilidad de que Gómez mantenía ese puesto académico en la Universidad Complutense gracias a la influencia de ser la esposa del presidente del Gobierno.