La muerte de una mujer junto a sus dos hijos en la presa de El Roncal dejan a un hombre viudo y a un bebé huérfano de madre

La muerte por ahogamiento de una madre de 29 años y sus dos hijos de 11 y 7 años en la presa del Roncal: un accidente en cadena, la principal hipótesis

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PamplonaLuto y conmoción en la localidad navarra de El Roncal tras la muerte de una familia en la presa del municipio. Una madre de 29 años y sus dos hijos menores, de 11 y de siete años, fallecían durante la tarde del miércoles 15 de julio tras sufrir un accidente en cadena, según investiga la Guardia Civil.

El municipio navarro de poco más de 200 vecinos continúa sin creerse la tragedia, como apuntan medios locales como 'Diario de Navarra'. Los fallecidos son una familia de origen magrebí que llevaban tres años en la localidad y que eran conocidos entre los vecinos de El Roncal.

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La tragedia de El Roncal

Según ha podido conocer el medio anteriormente citado, la muerte de estos tres miembros de la misma familia dejan a un hombre viudo y a un bebé huérfano de madre.

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El padre "trabajaba en una serrería en Burgui y el último hijo de la familia, un bebé, había nacido ya en Roncal", según destaca el medio navarro.

Tras conocerse la noticia del fallecimiento de la mujer y de sus dos hijos, el padre fue arropado y apoyado por otras familias musulmanas "así como por miembros de la comunidad islámica en Navarra, Vitoria y Francia que se desplazaron hasta la localidad para mostrarles su pésame y su apoyo", destacan en 'Diario de Navarra'.

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Un accidente en cadena

Ahora, la Guardia Civil investiga este triple fallecimiento en la presa de El Roncal. Según las primeras pesquisas de la Benemérita, la causa de la muerte habría sido un ahogamiento. La muerte de esta familia ocurrió poco después de las 16:30 horas. Ahora, el Ayuntamiento de la localidad navarra ha declarado tres días de luto oficial.

La investigación continúa abierta y se siguen practicando las diligencias para el esclarecimiento de los hechos. No obstante, la Guardia Civil, cuerpo encargado de la investigación, trabaja en la hipótesis de un accidente en cadena, como informan desde el medio de comunicación 'Diario de Navarra'.

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"Las tres personas habrían ido entrando en el agua con intención de prestar ayuda a una de ellas en apuros sin que finalmente pudieran lograrlo", indican en el medio anteriormente citado.

Tres días de luto

En un comunicado, el Ayuntamiento de Roncal ha indicado que ha decidido declarar tres días de luto oficial, por lo que se colocará la bandera oficial a media asta y no se celebrarán actos oficiales durante esas 72 horas.

"Ante el trágico fallecimiento de tres vecinos y vecinas de una misma familia acaecido esta tarde, el Ayuntamiento de Roncal quiere mostrar en nombre de todo el pueblo su consternación por el suceso, su solidaridad con los familiares y amigos de las personas fallecidas y su disposición para colaborar con las familias afectadas en cualquier trámite que sea necesario llevar a cabo", ha señalado el Consistorio.