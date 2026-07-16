Varios jugadores argentinos que sacaron la pancarta se arriesgan a una sanción por parte de la FIFA

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El triunfo 2-1 de Argentina contra Inglaterra en Atlanta, en el Mundial de fútbol juntó pasión y política: un grupo de futbolistas de la albiceleste sacaron una pancarta donde se leía: “Las Malvinas son argentinas”. Giovani Lo Celso se quedó en el campo con la tela pintada con letras desiguales reivindicando un derecho que no olvidan en el país sudamericano y que podría costarles una sanción de la Federación Internacional de Fútbol Amateur (FIFA).

Los hinchas argentinos no pudieron llevarla al partido, pero lo hicieron sus jugadores con el mensaje “Las Malvinas son argentinas”, exhibida en el campo por varios jugadores, entre ellos Lisandro Martínez y Nicolás Otamendi.

El entrenador argentino, Lionel Scaloni, días antes del partido había tratado de centrar el asunto en un partido de fútbol, pero muchos jugadores le pusieron sus sentimientos y tras la victoria sacaron la pancarta que colocaron sobre el césped burlando la normativa de la FIFA que ha prohibido cualquier tipo de reivindicación política en el Mundial.

Los jugadores argentinos podrían ser sancionados por la FIFA

Las organizaciones oficiales del fútbol, la International Football Association Board (IFAB) y la FIFA, tienen una normativa estricta respecto a la exhibición de banderas, consignas y cualquier símbolo ideológico por parte de equipos o aficionados en los grandes eventos. Así lo contemplan e sus reglamentos:

"El equipamiento no deberá contener lemas, declaraciones o imágenes de carácter político, religioso o personal". Y en ese sentido, establecen que "los jugadores no deberán mostrar ropa interior con lemas, declaraciones o imágenes de carácter político, religioso o personal, ni publicidad distinta a la del fabricante".

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Ante "cualquier infracción, el jugador y/o el equipo serán sancionados por el organizador de la competición, la asociación nacional de fútbol o la FIFA". Las sanciones son económicas y ya Argentina las conoce.

En 2014, la FIFA multó a la Asociación del Fútbol Argentino con una multa de 20.000 libras esterlinas después de que los jugadores exhibieran una pancarta con el mismo mensaje reivindicativo antes de un partido amistoso contra Eslovenia.

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Los medios británicos han criticado la acción de los jugadores argentinos calificando la reivindicación de “arrogancia argentina” y apuntaron a posibles sanciones contra el equipo albiceleste por su manifestación política en el importante evento.

Las tensiones políticas entre Argentina y Gran Bretaña por las Islas Malvinas, derivó en una guerra de 74 días en 1982, en la que murieron 655 militares argentinos, 255 británicos y tres habitantes de las islas, de las que Argentina reclama su soberanía.