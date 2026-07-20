Antonio Rodríguez 20 JUL 2026 - 15:36h.

Gabriel Rufián se pronuncia sobre la selección catalana, vasca y por qué se festeja la victoria de España

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Gabriel Rufián se ha pronunciado tras la victoria de la Selección Española de Fútbol en el campeonato del mundo. El político catalán se ha pronunciado sobre los aficionados que han celebrado el triunfo de la Roja en Cataluña o País Vasco.

"Miles de personas en Euskadi y Catalunya animan a la selección española simplemente porque está llena de vascos y catalanes y porque (aún) no pueden animar a la selección vasca y catalana", empieza diciendo Rufián tras el triunfo del equipo de Luis de la Fuente.

Tras esto, el político continúa diciendo: "Son selecciones que no llegarán sin suficiente apoyo popular. Y eternamente cabreados e insultándoles, señalándoles o menospreciándoles no parece la mejor manera de llegar a ese apoyo popular".

"Para ganar un país, hay que entender y aceptar la diversidad ese país. A no ser que quieras ser una tribu y no un país, claro. (Y no me refiero al tarado que gritó el 'A por ellos' antes o el 'Pedro Sánchez hijo de puta' ahora ).", sentencia Gabriel Rufián tras la victoria de España.

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La seleccion española toca el cielo en Nueva York

Mientras tranto, millones de personas han celebrado el triunfo de la selección española en todas las plazas, fuentes y rincones de las ciudades y pueblos de España. Nuestro país enloqueció con el gol de Ferrán Torres en el minuto 106, un zurdazo a la red que cambió el rumbo del partido y nos catapultó hasta la victoria.

El equipo de Luis de la Fuente ha llegado a España, toda la plantilla ha aterrizado con el trofeo y ahora celebrarán por todo lo alto una victoria histórica por las calles de Madrid, con el colofón final en la plaza de Cibeles, donde se espera que miles de personas acudan para festejar este triunfo.