El sevillano aparentemente escogió el peor momento para meterse en el interior del palco

España, campeona del Mundo: la última hora de 'La Roja' y la celebración de los jugadores de Luis de la Fuente

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Nueva JerseyLa victoria de España para coronarse como bicampeona del mundo en el Mundial 2026 tras imponerse a Argentina por 1-0 en la prórroga sigue dejándonos detalles y escenas singulares de lo vivido durante la histórica hazaña de ‘La Roja’. Entre la marea de celebraciones, continúan emergiendo imágenes y anécdotas, como la protagonizada por Sergio Ramos en el palco de los que fuesen los campeones en 2010.

Entre Iker Casillas, Xavi, Pujol, Xabi Alonso, Jesús Navas, David Villa o Iniesta, héroe del Mundial de Sudáfrica, entre otros, el sevillano estaba también entre de los grandes protagonistas que se encontraban en las gradas, repletas también de otros rostros famosos más allá del mundo del fútbol en el Estadio Nueva York Nueva Jersey ‘MetLife Stadium’. No obstante, Sergio Ramos no escogió el mejor momento para irse a la zona interior del palco, porque justo en ese caprichoso minuto 106 de la prórroga, cuando Ferrán hizo el que sería el tanto clave para aupar a España al triunfo, el de Camas se había levantado de su asiento.

La escena viral de Sergio Ramos y los jugadores del Mundial de Sudáfrica en la grada

Eufóricos, quienes hiciesen historia 16 años antes saltaban con los puños en alto, abrazándose emocionados al ver que la historia podía repetirse con la generación de este 2026, tal y como ha sido.

Iniesta, autor del gol clave en Sudáfrica, Iker, Xavi y compañía festejaban en medio de los gritos en el estadio por el gol, momento en que las cámaras pudieron captar cómo, abriendo una puerta y corriendo rápidamente, aparecía Sergio Ramos Para sumarse a todos ellos en el festejo.

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El de Camas, instantes más tarde, sería también centro del objetivo de las cámaras, siendo el que salió al campo con una amplia sonrisa para colocar el trofeo de campeones del mundo en el centro del campo, justo antes de que se hiciese entrega de ello a los jugadores de la selección. Además, también fue protagonista de otra de las imágenes del partido cuando, después, y tras la felicidad por el triunfo de España, se le vio consolando al mismo tiempo a Leo Messi con un respetuoso y significativo abrazo.

El astro argentino, muy emocionado, se despide en su último Mundial con una amarga derrota ante una selección española que les pasó por encima con una victoria incontestable. Fueron 20 remates frente a 3 de Argentina. 11 tiros a portería por cero de la Albiceleste. ‘La Roja’ lo puso todo en el campo, fiel a su buen fútbol, con un 68% de posesión y un 90% de precisión en sus 803 pases. Lo intentó todo una y otra vez hasta, finalmente, derribar el muro argentino para hacer historia sumando su segunda estrella mundialista.