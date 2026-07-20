El exfutbolista Joan Capdevila ha desvelado el secreto que dio a Marc Cucurella antes de la final del Mundial 2026

España, campeona del Mundo: la rúa arrancará a las 19.00 horas por las calles de Madrid

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Fue el número 11 de la selección española que consiguió el primer Mundial de Fútbol. Joan Capdevila formó parte de La Roja de 2010, que fue al torneo con una defensa formada por Sergio Ramos de lateral, un eje integrado por Gerard Piqué y Carles Puyol, además de un Iker Casillas clave en el penalti parado a Paraguay en cuartos y el pie salvador ante Países Bajos en la final.

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16 años después de esta icónica selección, la de Luis de la Fuente ha vuelto ha conquistar otro mundial sumándole otra estrella a la camiseta de la selección española de fútbol masculino. Una victoria que ha desatado la locura entre la afición española y que ha recuperado esa ilusión y esa emoción que hace 16 años los de Vicente del Bosque provocaron en España.

El 'secreto' de Capdevila a Cucurella

Precisamente, Joan Capdevila, jugador de esa selección española que consiguió su primer Mundial de Fútbol, ha compartido a través de sus redes sociales el consejo que le dio a Marc Cucurella antes del partido contra Argentina y que podría ser, según los supersticiosos, parte del secreto de esta victoria sobre Argentina.

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"AHORA OS CUENTO UN SECRETO... En 2010 enterré una moneda en el césped antes de comenzar el partido... Lo he contado millones de veces. Le pedí a Marc Cucurella que hiciera lo mismo ayer... Marc, te quiero mucho. ¡ERES CAMPEÓN DEL MUNDO!", escribía en sus redes sociales el antiguo jugador de fúbtol.

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Nada más compartir con sus seguidores este 'secreto', el mensaje de Joan Capdevila ha corrido como la pólvora en la red social X y ha alcanzado más de 1,2 millones de visualizaciones.

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Además, muchos de estos usuarios que han leído el consejo han querido agradecer la recomendación que el ganador del primer Mundial de España le dio a Cucurella.

España, la campeona de hierro

La selección española masculina hizo historia este domingo en la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en la que se impuso por 1-0 a Argentina, sumando su séptimo encuentro de los ocho disputados sin encajar y acabando como la primera campeona del mundo con sólo un tanto recibido.

El equipo entrenado por Luis de la Fuente logró bordar la estrella 16 años después de que la 'Roja' alcanzara la gloria en Johannesburgo (Sudáfrica) en 2010 con el gol de Andrés Iniesta y lo hizo con la fiabilidad y la seguridad defensivas de un combinado que se marcha de la cita con sólo un gol recibido -ante Bélgica, en cuartos de final (2-1)- en ocho partidos disputados.

Unai Simón dejó en 650 minutos el récord de imbatibilidad en la historia de la Copa del Mundo entre la edición de Catar en 2022 y esta última, en la que no recibió un tanto en los cinco primeros choques, y en la final tampoco apenas tuvo que intervenir pese a tener enfrente un rival que había marcado 19 tantos en este torneo.

Con una zaga que, además de presumir de una gran salida de balón, mezcla la juventud y frescura de Pau Cubarsí, con la jerarquía y contundencia de Aymeric Laporte. Sin olvidar el compromiso de los dos laterales Pedro Porro y Marc Cucurella, que formaron un muro final infranqueable.