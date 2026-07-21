El Gobierno sigue defendiendo la presunción de inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero

Julio Martínez vuelve a implicar a Zapatero en el caso Plus Ultra pero asegura que ignora las gestiones que hizo el expresidente

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MadridLa ministra Portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha defendido este martes, tras el Consejo de Ministros, que mantiene su confianza en que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero es inocente. Y ha evitado valorar las "distintas versiones y estrategias de defensa" de Julio Martínez y otros imputados en el 'caso Plus Ultra'.

"Seguimos creyendo en su inocencia y seguimos defendiendo la presunción de inocencia", ha sostenido Saiz ante las diferentes preguntas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sobre la confesión de Julio Martínez, socio de Zapatero, de que el expresidente "marcaba los pasos a seguir" en el rescate de 53 millones de la aerolínea Plus Ultra en pandemia.

La defensa del Gobierno sobre Zapatero

La ministra Portavoz ha asegurado que no iba "a calificar distintas versiones y estrategias de defensa" en una causa que se instruye en la Audiencia Nacional y que, ha subrayado, está en una "fase inicial".

"Total colaboración con la justicia, seguimos defendiendo la presunción de inocencia de Zapatero", ha terciado.

Además, Elma Saiz ha reiterado que el rescate de Plus Ultra fue "avalado" por los servicios técnicos de la SEPI, así como también fue luego "revisado" por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, además de "analizado" por la Comisión Europea y "fiscalizado" por el Tribunal de Cuentas o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

"La actuación del Gobierno España en ese expediente fue la correcta; no hay ninguna duda", ha enfatizado la ministra Portavoz.