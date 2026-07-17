Zapatero sigue, un mes después, sin decir nada de la procedencia de las joyas

Un mes después de decir que en una semana o diez días aclararía la procedencia de las joyas, Zapatero no ha dado ninguna explicación.

La Fiscalía y Hacienda se oponen a la petición de Zapatero de apartar a la acusación popular en la pieza de las joyas

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Calama: El tema de las joyas eh no sé qué previsión de tiempo manejan para estar en disposición de poder declarar.

- Abogado: Una semana, 10 días.

- Zapatero: Como máximo.

- Calama: Vale

Ha pasado un mes exacto de aquella declaración y dos meses desde que la UDEF las encontrara en la caja fuerte de su despacho y Rodríguez Zapatero sigue sin presentar la documentación sobre las joyas que la policía encontró en la caja fuerte de su depacho. El expresidente está imputado por un delito fiscal y otro de contrabando.

El expresidente sigue sin presentar la documentación que acredite la procedencia de esas joyas, tasadas en 1.300.000 euros. Y en este mes las cosas se han complicado para Zapatero y su entorno. Sus hijas y su secretaria han sido imputadas y al expresidente se le ha abierto la "vía Boliviana".

De esa vía también le intentó preguntar el juez Calama, pero Zapatero se cerró en banda a responder nada.

Calama: ¿Qué trabajos concretos hizo usted de asesoramiento?

ZP: No, está en el contrato y no voy a profundizar más.

Zapatero se refiere al contrato con la empresa peruana Focus Social Research, de la que recibió 200.000 euros. Según un informe de la UDEF esta empresa sería una pantalla de otra compañía de Perú a la que el Gobierno boliviano había impuesto una multa de más de 100 millones de dólares. Tras varias reuniones del expresidente, la multa se suspendió. Zapatero ha intentado frenar esta línea de investigación, pero el juez ha pedido a la Policía que siga investigando.