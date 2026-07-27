El Rey llega a Lima para asistir a la toma de posesión de Keiko Fujimori como presidenta de Perú

El Rey Felipe VI ha llegado este lunes a Lima, donde está previsto que asista a la toma de posesión de la nueva presidenta de Perú, Keiko Fujimori

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El rey Felipe VI ha aterrizado este lunes en la Base Aérea del Callao, en Lima, donde ha sido recibido por el canciller de Perú, Carlos Pareja, antiguo embajador del país en España, y por un Cordón de Honor integrado por cadetes de la Fuerza Aérea peruana.

El monarca ha viajado acompañado por la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Eva Granados, para representar a España en los actos oficiales con motivo del cambio de Gobierno en el país andino.

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Encuentros con las principales autoridades peruanas

Como primera actividad oficial, Felipe VI ofrecerá una recepción a la colectividad española en la residencia del embajador de España en Perú. Al encuentro asistirán alrededor de 60 representantes de la cooperación española, empresas, instituciones culturales, medios de comunicación y organismos internacionales.

Posteriormente, el Rey mantendrá una reunión con el presidente de la República de Perú, José María Balcázar, en el Palacio Nacional. Después se desplazará al Palacio de Torre Tagle, donde se reunirá por primera vez con la presidenta electa, Keiko Fujimori.

La jornada concluirá con la participación del jefe del Estado español en la cena oficial ofrecida por Balcázar en el Palacio de Gobierno.

Asistirá a la ceremonia de toma de posesión

Este martes 28 de julio, Felipe VI asistirá al acto de juramentación y toma del mando supremo de Keiko Fujimori, una ceremonia que se celebrará en el Museo del Congreso y de la Inquisición, en Lima.

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Tras el acto institucional, el Rey ha sido invitado al almuerzo oficial ofrecido por la nueva presidenta peruana. Las autoridades peruanas esperan la llegada de numerosos jefes de Estado y de Gobierno para asistir a la ceremonia de investidura. Entre los dirigentes previstos figuran los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino; Paraguay, Santiago Peña; Uruguay, Yamandú Orsi; Chile, José Antonio Kast; Ecuador, Daniel Noboa; Honduras, Nasry Asfura; Bolivia, Rodrigo Paz; y Argentina, Javier Milei.

La presencia de estas delegaciones convertirá la toma de posesión de Keiko Fujimori en uno de los principales encuentros diplomáticos de la región en los últimos meses.